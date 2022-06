Relegation um die Kreisliga: Peißenberg will verkorkste Saison retten

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Noch einmal voller Einsatz: Die Peißenberger (in roten Trikots, hier Johannes Jungmann) wollen in der Relegation für einen versöhnlichen Ausklang sorgen. Foto: rabuser © rabuser

Es wird ernst für den TSV Peißenberg: Im Hinspiel der Kreisliga-Relegation will sich die Elf von Florian Heringer eine gute Ausgangsposition für den zweiten Akt am Samstag in Unterammergau verschaffen.

Peißenberg – Sollte es in Summe nicht reichen, bleibt den Peißenbergern kommende Woche eine letzte Chance gegen den Verlierer aus dem Duell zwischen der DJK Waldram und der SG Hausham.

Dass derlei Zusatzschichten noch nervenaufreibender sind, als es die Relegation ohnehin schon ist, steht außer Frage. Deswegen wollen die Peißenberger alles gleich im ersten Anlauf regeln. „Wir können eine Saison, die nicht den Erwartungen entsprochen hat, in zwei Spielen rumreißen“, stellt Heringer fest. Zumal er sich mit seinen Mannen bereits seit längerer Zeit auf das Unvermeidliche vorbereiten konnte. Aufgabe war es daher zuletzt, die Spannung im Training hochzuhalten. „Das hat gut geklappt“, so Heringer.

Beim WSV Unterammergau sah es hingegen lange Zeit nach einem Direktaufstieg aus, ehe die Heimniederlage gegen Eglfing diesen Traum zerschmetterte. Gleichwohl ist der Herausforderer aus dem Ammertal nicht zu unterschätzen. Vor allem in der Offensive ist der WSV überdurchschnittlich besetzt. Spieler wie Robin Reiter oder Torschützenkönig Ferdinand Brauchle müsste man schon „etwas enger bespielen“ als für gewöhnlich. Heringer erwartet „zwei kampfbetonte Spiele“, deren Ausgang völlig offen ist. „Das sind 50:50-Matches“, betont der künftige Coach des 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Doch haben sich die Peißenberger das Schlamassel durch die schwache Vorrunde teils selber eingebrockt. Umso mehr Anstrengung bedarf es jetzt, die Schieflage zu korrigieren. „Wenn man unten reinrutscht, braucht es Extra-Qualität“, unterstreicht Heringer. Für ihn ist es das erste Ausscheidungsspiel als Trainer. Teile der Mannschaft kennen den Nervenkitzel vom Kreisliga-Aufstieg 2019 noch. Verzichten müssen die Platzherren heute auf Gabriel Rawitz, Marcel Schned und Michael Gladiatior. Auch Christian Kreutterer ist angeschlagen. Bei Kapitän Christoph Berner entscheidet sich kurzfristig, ob er ausreichend fit für einen Einsatz ist. Ob Michael Stoßberger in der Defensive oder als Stürmer aufläuft, wollte sich Heringer noch bis zuletzt offen lassen. Klar ist nur: Die Mannschaft soll „mutig nach vorn“ spielen, allerdings ohne das „letzte Risiko“ dabei einzugehen. (Oliver Rabuser)