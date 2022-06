Relegation zur Kreisklasse: Geschwächte Raistinger, lockere Söcheringer

Von: Roland Halmel

Sieht den Druck bei Raisting: SVS-Coach Christian Strobl. © Ralf Ruder

Der SV Söchering kann in der Relegation beinahe auf alle Spieler setzen. Beim SV Raisting II ist die Personallage angespannt. Die Favoritenrolle will der A-Klassist aber nicht.

Raisting/Söchering – Mit den zwei Siegen Anfang Mai war der SV Raisting II in der Kreisklasse 3 auf dem besten Weg zum direkten Klassenerhalt. In den zwei letzten Heimspielen gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller blieb die SVR-Reserve dann aber ohne Tore und Punkte, was fast noch zum Direktabstieg geführt hätte. Letztlich schaffte es das Team von Trainer Thomas Müller gerade noch so in die Relegation, in der sie auf den SV Söchering trifft, der in der A-Klasse 6 den zweiten Platz belegte.

„Ich habe nach den letzten Spielen etwas gemischte Gefühle, ich glaube aber an das Team“, meint SVR-Fußballchef Florian Heinrizi vor dem Hinspiel am Mittwoch in Raisting (18.30 Uhr) gegen den Landkreisrivalen. „Mit der Relegation kennen wir uns aus“, sieht Heinrizi einen kleinen Vorteil bei den Raistingern, die zuletzt vor drei Jahren gegen den TSV Rott den Klassenerhalt in der Kreisklasse schafften. Auch gegen Söchering werden die Raistinger alles andere als in Bestbesetzung antreten können, und aus der ersten Garnitur ist keine Unterstützung möglich.

A-Klassist Söchering kann indessen bis auf ein paar angeschlagene Spieler annähernd aus dem Vollen schöpfen. „Der Druck ist bei Raisting, wir haben nichts zu verlieren“, sagt SVS-Coach Christian Strobl, für den das Erreichen des zweiten Platzes schon ein Riesenerfolg ist. „Die Relegation ist ein Highlight für uns und die Mannschaft ist gut drauf“, sieht Strobl seine Truppe, die sich mit einem 8:0-Kantersieg gegen Megas am letzten Spieltag schon einmal warmgeschossen hat, gerüstet. „Wir sind bestimmt nicht chancenlos“, hofft er in Raisting im ersten Duell auf ein gutes Ergebnis. „Dann ist im Rückspiel bei uns am Samstag vor vermutlich vollem Haus alles drin“, so Strobl. „Das ist für uns ein bisschen wie Champions League. (rh)