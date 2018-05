Ticker zum Nachlesen: Raisting verliert auch das Heimspiel und steigt ab

Relegation zur Landesliga SV Raisting gegen Erkheim im Live-Ticker

von Paul Hopp schließen

Raisting – Über taktische Feinheiten braucht sich Raistings Trainer Johannes Franz für das Relegations-Rückspiel gegen den TV Erkheim (Sonntag, 18 Uhr, Raiffeisen-Arena) keine Gedanken mehr zu machen. „Da gibt’s nur noch eine Richtung“, sagt der Coach.

Soll heißen: Raisting muss stürmen, stürmen, stürmen. Denn nach der 2:5-Niederlage am Donnerstagabend (wir berichteten) benötigt der SVR einen hohen Sieg, um in die zweite Runde einzuziehen. „Es wird brutal schwer. Aber wir werden es probieren, es bleibt uns nix anderes übrig“, so Franz.

Mit einem 3:0 oder einem 4:1 wären die Raistinger weiter. Endet die Partie nach regulärer Spielzeit mit einem 5:2-Erfolg des SVR, dann geht es in die Verlängerung. Ein 6:3-Sieg würde den Raistingern nicht helfen. In diesem Fall wäre Erkheim weiter. Denn da in der Relegation der Europa-Cup-Modus gilt, zählt bei einem Gleichstand die größere Anzahl der auswärts erzielten Tore.

Die Erkheimer waren ob ihres deutlichen Erfolgs selbst überrascht, zumal einer ihrer Torjäger, Philipp Becker (10 Saisontreffer), kurzfristig ausfiel. Bei ihm war während des Aufwärmens eine alte Verletzung aufgebrochen. So niederschmetternd das Ergebnis für die Raistinger war, so wurde auch deutlich, dass Erkheim verwundbar ist. Immerhin erzielten die Raistinger binnen sechs Minuten zwei Tore zum 1:4 (58.) und 2:4 (64.). „Der Gegner wäre schon zu knacken“, sagt SVR-Coach Franz. ph