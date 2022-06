Nach 4:0 in Sachsenkam - Auswärtssieg sichert SC Huglfing vorzeitig Meistertitel

Von: Paul Hopp

Teilen

Der Pokal ist schon zur Hand: Spielerinnen, Betreuer und Fans des SC Huglfing nach dem 4:0 in Sachsenkam, mit dem der Titel gesichert wurde. Foto: privat © privat

Schon vor dem letzten Spieltag konnte der SC Huglfing die Meisterschaft mit einem 4:0 Auswärtssieg im Nachholspiel gegen den SV Sachsenkam klarmachen.

Huglfing – Das große Finale um den Titel in der Fußball-Kreisliga der Frauen – es fällt aus. Zwar findet das Auswärtsspiel des SC Huglfing bei der SG Böbing/Uffing/Seehausen an diesem Samstag (17 Uhr, in Böbing) schon statt, das Resultat hat aber für die Tabelle keine Bedeutung mehr. Mit einem 4:0 (2:0)-Sieg im Nachholspiel am Fronleichnamstag beim SV Sachsenkam haben die Huglfingerinnen vorzeitig den Meistertitel perfekt gemacht. Verfolger Böbing kann die Mannschaft des Trainerduos Jürgen Stumpf/Christian Mock nicht mehr einholen.

Letztmals feierten die Huglfinger Fußballerinnen vor sieben Jahren einen Meistertitel. In der Saison 2014/2015 belegten sie – als Spielgemeinschaft mit Polling – in der Kreisklasse 2 mit 47 Punkten (15 Siege/2 Remis/1 Niederlage) den ersten Platz. Nach nur einer Saison in der Kreisliga ging es dann wieder in die Kreisklasse. Aus der stiegen die Huglfingerinnen 2018 als Vizemeister (13 Siege/2 Remis/1 Niederlage) wieder auf. Der jetzige Kreisliga-Titel bildet den Höhepunkt – und er ist wahrlich verdient. Als einziges Team der Liga ist Huglfing noch ungeschlagen. In 15 Partien kassierte der neue Meister nur vier Gegentreffer. Demgegenüber stehen 49 geschossene Tore. Judith Schneider (14 Treffer), Sonja Schiebel (6) und Laura Wisniewski (6) sind die erfolgreichsten Torschützinnen auf SC-Seite.

Wisniewski sorgte in Sachsenkam für den 1:0-Führungstreffer (20.). Schon davor hatten sich die Gäste zahlreiche Chancen erspielt. Die Partie lief „mehr oder weniger nur auf das Tor der Sachsenkamerinnen“, heißt es in einer SC-Mitteilung. Noch vor der Pause erhöhte Lea Tragl auf 2:0 (35.). Sachsenkam gab zu keinem Zeitpunkt auf, die Huglfingerinnen blieben aber tonangebend. Schneider traf zum 3:0 (51.), Lea Tragl erzielte noch den vierten Treffer (87.).

Der Meistertitel in der Kreisliga berechtigt zum Aufstieg in die Bezirksliga Oberbayern. In der Staffel 2 spielen dort aus der Region der SC Pöcking, der TSV Rott und der FC Oberau. (Paul Hopp)