SC Böbing zieht gegen SV Haunshhofen den Kürzeren -  „Beide haben sich nichts geschenkt“

Viele Zweikämpfe, wenig Torchancen

Von Paul Hopp schließen

Der SC Böbing unterlag in der A-Klasse 8 in einer umkämpften Partie dem SV Haunshofen mit 0:3. Der erste Gegentreffer viel schon nach 15 Minuten per Eigentor.

Böbing/Haunshofen – Das Shakehands nach dem Abpfiff zwischen den Trainern, Pascal Jaensch (SC Böbing) und Martin Fendt (SV Haunshofen), ging sehr freundlich vonstatten. Und auch die Spieler der Teams klatschten sich in fairer Manier ab. Davor, beim Duell der A-Klasse 8 zwischen den gastgebenden Böbingern und den Haunshofenern, war es schon zur Sache gegangen – sowohl körperlich als auch verbal.

Als „ziemlich ruppig“ bezeichnete Jaensch das Treiben auf dem Feld. „Beide haben sich nichts geschenkt.“ Für ihn war’s daher aber auch „okay“. Grund zur Freude hatte am Ende der Partie in der A-Klasse 8 allerdings nur ein Team, und das war der SV Haunshofen, der mit 3:0 (2:0) gewonnen hatte.

SVH-Trainer Fendt sah „eine gute Teamleistung“ seiner Mannschaft, die auch „gut gefightet“ habe. Ein so deutliches Resultat „hatte ich im Vorfeld nicht erwartet“, sagte Fendt. Vor den Böbingern hatte der Coach Respekt, wies vor allem auf deren Umschaltspiel und Tempo dabei hin. Doch gestern wussten die Haunshofener, wie dem SCB beizukommen ist. „Wir haben nur wenig zugelassen“, so Fendt. Zugleich freute er sich über das Zu-null-Ergebnis – erstmals in dieser Saison blieb Haunshofen ohne Gegentreffer. Dem Schiedsrichter attestierte Fendt insgesamt eine ordentliche Leistung, in einigen Situationen habe er allerdings eine einheitliche Linie vermissen lassen.

SCB-Trainer Jaensch wies auf vier Spieler hin, die es, auch im Vergleich zu den jüngsten beiden Siegen, zu ersetzen galt. Dadurch war „die nötige Breite im Kader nicht gegeben“. Gegen einen Kontrahenten wie Haunshofen war das Jaensch zufolge ein entscheidender Punkt. „Ein einem anderen Tag geht es womöglich anders aus.“

Von Beginn an war in diesem Duell Kampf Trumpf. Der böige und bisweilen stürmische Wind tat ein Übriges und nahm auf manche Kombinationsversuche Einfluss. Die erste Chance hatten die Böbinger, Simon Kees traf ans Außennetz (5.). Den Führungstreffer der Gäste leitete ein Einwurf ein: Die Hereingabe von Korbinian Steigenberger wurde zunächst abgewehrt, aus der Distanz zog Andreas Steigenberger ab, der Ball flog – von Böbings Simon Dreher entscheidend abgefälscht – zum 1:0 ins Netz (15.). In der Folge fehlten auf beiden Seiten die klaren Aktionen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlugen dann aber die Haunshofener eiskalt zu: Nach einem Böbinger Ballverlust bewies Korbinian Steigenberger, früher beim SV Raisting unter anderem in Landes- und Bayernliga jahrelang ein Leistungsträger, fußballerische Klasse. Seine Vorarbeit nutzte Christian Schuster per Flachschuss zum 2:0. Das Tor „fiel zu einem guten Zeitpunkt“, so Fendt.

In der zweiten Hälfte bemühten sich die Böbinger, offensiv lief allerdings nur wenig zusammen. Der Schuss von Maximilian Oberlechner war zu schwach (52.), den Schuss von Simon Kees nach einem schnellen Gegenzug parierte SVH-Torwart Johannes Hoyer (66.). Die Partie war von vielen Unterbrechungen und Diskussionen geprägt. Im Anschluss an eine Zehnminutenstrafe gegen Böbing kam Haunshofen wieder stärker auf; Marc Reichl traf nach gutem Spielzug an den Pfosten (72.). Auf der Gegenseite vergab Fabian Kees freistehend nach einer Flanke (77.). Im Anschluss an einen Freistoß und eine Vorlage von Korbinian Steigenberger traf Andreas Tafertshofer (83.) zum Endstand. (Paul Hopp)

Statistik

SC Böbing 0

SV Haunshofen 3

Tore: 0:1 (15.) Dreher (Eigentor), 0:2 (45.) Schuster, 0:3 (83.) Tafertshofer. Gelbe Karten: Böbing 3, Haunshofen 3. Schiedsrichter: Michael Brandl. Zuschauer: 50.