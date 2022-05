SC Huglfing: Souveräner Sieg gegen Königsdorf - Meisterschaft rückt immer näher

Von: Paul Hopp

Im Anflug auf die Meisterschaft: Die Huglfingerinnen (in blauen Trikots, hier Leoni Kluge) waren nicht zu stoppen. © gronau

Der SC Huglfing konnte einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft gehen. Auswärts beim TSV Königsdorf setzten sich die SC-Kickerinnen mit 4:0 souverän durch.

Königsdorf - Als klare Favoritinnen waren die Fußballerinnen des SC Huglfing zum TSV Königsdorf gereist. Am Ende gelang dem Spitzenreiter der Kreisliga prompt ein ungefährdeter 4:0 (3:0)-Sieg gegen den Tabellenletzten. Bemerkenswert war vor allem der Auftritt der Huglfingerinnen in den ersten Minuten. Da gelangen ihnen „die zwei schnellsten Treffer der Mannschaftshistorie“, wie Spielerin Anna Hock berichtete. Direkt nach dem Anstoß verwertete Sonja Schiebel ein Zuspiel von Judith Schneider zum Führungstreffer (1.). Wenige Momente später erhöhte Ines Brock auf 2:0 (2.).

In Folge blieben die Huglfingerinnen tonangebend, vergaben zunächst aber weitere Chancen. Mit einem Freistoßtreffer sorgte Maresa Listle für das 3:0 (28.). Nach dem Wechsel war erneut Sonja Schiebel erfolgreich: Mit einem verwandelten Elfmeter stellte sie den 4:0-Endstand (55.) her. Der SC Huglfing steht damit weiter ungeschlagen ganz vorn in der Tabelle. Am kommenden Sonntag, 29. Mai, erwartet die Mannschaft auf heimischem Rasen den Tabellenvierten, TSV Gilching /Argelsried II. Anpfiff der Begegnung ist um 11 Uhr. (Paul Hopp)