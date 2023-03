Erster Pflichtspielsieg des Jahres: SC Huglfing besiegt den Tabellenführer SV Untermenzing

Von: Paul Hopp

Sonja Schiebel (m.)und den SC Huglfing konnten im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Untermenzing siegen. © Ralf Ruder

Das erste Pflichtspiel des Jahres gleich ein Sieg: Im Heimspiel besiegen die Damen des SC Huglfings den Tabellenführer SV Untermenzing.

Das Wort „Traumstart“, das Teamsprecherin Anna Hock benutzte, ist nicht übertrieben. Im ersten Pflichtspiel des Jahres haben die Fußballerinnen des SC Huglfing für eine Überraschung gesorgt und auf heimischem Rasen den als Tabellenführer angereisten SV Untermenzing mit 2:0 (1:0) besiegt. Für die Münchnerinnen war es die erste Saisonniederlage.

Auf dem Kunstrasenplatz am Tautinger Weg war Huglfing zunächst in die Defensive gedrängt, übernahm dann aber die Initiative. Nach einem weiten Abstoß von Torfrau Theresa Bartl erzielte Bettina Fuchs den 1:0-Führungstreffer (29.). In der zweiten Halbzeit zeigten die Huglfingerinnen in der kampfbetonten Partie weiter eine beachtliche Leistung. Lohn dafür war der Treffer zum 2:0 durch Maresa Listle (56.), die eine Flanke von Ines Brock verwertete. In der Schlussphase kam Huglfing zu weiteren Chancen.

Am morgigen Samstag, 25. März, 17 Uhr, spielt Huglfing erneut zu Hause. Gegner ist der Tabellenvorletzte, der TSV München-Solln. ph