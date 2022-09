Lehrgeld für den SC Huglfing - Aufsteiger verpatzt Saisonauftakt beim TSV München-Solln

Von: Paul Hopp

Die Huglfingerinnen (in blauen Trikots, hier Leoni Kluge) konnten sich gegen TSV München-Solln nicht durchsetzen © gronau

Saisonauftakt missglückt. Die Bezirksliga-Aufsteigerinnen des SC Huglfing mussten nach der Kreisliga-Mannschaft gegen Solln eine Pleite hinnehmen.

Huglfing – Kreisliga und Bezirksliga sind doch zwei Paar Stiefel. Diese Erfahrung machten die Fußballerinnen des SC Huglfing zum Start der Bezirksliga-Saison. Der Aufsteiger, in der Kreisliga in der vergangenen Spielzeit unbesiegt, unterlag beim TSV München-Solln mit 1:2 (1:2).

Das Team habe dabei „Lehrgeld bezahlt“, so SC-Sprecherin Anna Hock. Auffällig war „das doch höhere Tempo als in der Kreisliga und die körperliche Präsenz der Gegnerinnen“. Die Huglfingerinnen gerieten auf dem Kunstrasenplatz zunächst unter Druck. Torfrau Theresa Bartl verhinderte mit einer guten Aktion, als sie den Ball regelrecht aus der Ecke fischte, einen Gegentreffer. Just in der Phase, als sich Huglfing mehr Spielanteile sicherte, gelang dem TSV Solln der Führungstreffer (37.). Wenige Minuten später führte ein Ballgewinn der Gastgeberinnen nach einem Abschlag des SC zum zweiten Gegentor (43.). Huglfing antwortete prompt: Im Anschluss an ein Zuspiel von Emerenz Asam setzte sich Victoria von Schrötter gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und verkürzte auf 1:2 (44.). In der zweiten Hälfte kam Huglfing besser zum Zug, ein Tor gelang aber nicht mehr.

Am Samstag, 17. September, tritt der SCH zu Hause gegen den SC Vierkirchan an. Anpfiff am Tautinger Weg ist um 17 Uhr. ph