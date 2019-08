SC Huglfing will im Aufsteigerduell in Spur kommen

„Wir wissen jetzt genau, was in dieser Liga los ist“

von Stefan Schnürer

In der vergangenen Saison gewann der SC Huglfing in der A-Klasse den Titel und stieg auf. Doch schon damals war zu erkennen, dass die Mannschaft von Trainer Anton Heichele Schwächen in der Defensive offenbarte.

Landkreis – 41 Treffer kassierten die Huglfinger in 26 Spielen – ein nicht gerade meisterwürdiger Wert. Diese Defizite hat der Aufsteiger noch nicht abgestellt. Zum Start in die Kreisklasse 3 kassierte der Aufsteiger im Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg gleich einmal eine 1:6-Klatsche. Schneller als erwünscht wurden die Huglfinger in der neuen Spielklasse auf den Boden der Tatsachen befördert. Einen positiven Aspekt konnte Coach Heichele dieser Pleite immerhin abgewinnen: „Wir wissen jetzt genau, was in dieser Liga los ist.“ Für das Selbstvertrauen seiner Spieler wäre es aber nicht unbedingt das Schlechteste, wenn sie sich an diesem Sonntag im Aufsteigerduell beim FSV Höhenrain (15 Uhr) in besserer Verfassung präsentieren und punkten. Was dem SC Mut machen kann: Auch die Höhenrainer gingen zum Saisonstart leer aus. Nach einem 0:4-Rückstand bei Absteiger ASV Antdorf unterlagen sie schließlich mit 2:4.

Die Antdorfer haben nach einem Katastrophenjahr in der Kreisliga das Gewinnen offensichtlich noch nicht verlernt. Beim besagten 4:2 gegen Höhenrain boten die ASV-Kicker laut ihrem neuen Trainer Hans-Peter Oswald „tollen Fußball“. Im Gastspiel an diesem Sonntag beim WSV Unterammergau (14 Uhr) können die Antdorfer beweisen, dass der gute Auftritt zuletzt keine Eintagsfliege war.