Schnell gereift, schnell zusammengewachsen: SV Raisting II und SG Hungerbach holen Titel in A-Klasse

Von: Andreas Mayr

Teilen

Wie verlieren geht, wissen sie kaum noch: Die SG Hungerbach blieb in allen zehn Partien der Meisterrunde ungeschlagen. Nach dem 2:0 bei Polling II am letzten Spieltag waren Titelgewinn und Aufstieg geschafft. © ANDREAS MAYR

In Raisting pflegen sie eine schöne Tradition nach Aufstiegen. Mit Bulldog samt Anhänger fahren die Fußballer durch den Ort und machen so das ganze Dorf auf ihren sportlichen Erfolg aufmerksam.

Weilheim – Diesmal nahm die Reserve-Mannschaft um Roland Perchtold Platz. Für den Coach, man glaubt’s kaum, war’s der erste Aufstieg im Trainergeschäft. Entsprechend ausgiebig feierte er den Sprung in die Kreisklasse.

Andernorts würde man sagen: Der SV Raisting hat nach dem Abstieg im Vorjahr einen Fehler korrigiert. Aber so ganz stimmt das ja nicht im Fall der SVR-Reserve. Für die Kreisklasse entpuppte sich das junge Team in der Saison 2021/22 als viel zu unreif. Perchtold beobachtete das damals noch als Zuschauer. „Da waren sie nicht abgekocht genug“, sagt er im Rückblick. Der Schritt zurück kam den Verein gelegen. In der A-Klasse wollte er gesunden. „Hat gut getan, da ist wirklich was gewachsen“, lobt der Coach. Rasant entwickelte sich die Mannschaft nach dem Trainingslager im vergangenen Winter. „Danach war das Gefüge noch besser, wir hatten immer einen Haufen Leute.“ Perchtold weiß noch, wie der schleichende Tod vor Jahren einsetzte, als sie Woche für Woche die Alten Herren anbettelten und gerade sechs Mann ins Training kamen. Die Zeiten sind vorbei. Im Schnitt 13 Spieler zählt der Roli pro Einheit, Tendenz steigend.

Ein Jahr A-Klasse ist genug: Die Spieler des SV Raisting II bejubeln die unverzügliche Rückkehr in die Kreisklasse, die sie bereits am vorletzten Spieltag der Meisterrunde perfekt machten. © am

In der Saison der Konsolidierung haben die jungen Raistinger riesige Schritte gemacht. Spielerisch und technisch war kein Gegner ebenbürtig, in diesem Bereich macht sich Perchtold auch in der Kreisklasse keine Sorgen. Den größten Sprung machte die Abwehr, die in der Meisterrunde nur einmal mehr als zwei Gegentore kassierte. Die meisten jungen Burschen beim SVR kommen aus dem eigenen Nachwuchs oder aus Weilheim. „Wir sind ausgeglichen“, sagt Perchtold, das ist das Rezept des Erfolgs. Nur einen Spieler will der Coach hervorheben: Stürmer Justin Steeg. Im zweiten Spiel der Vorrunde hatte er sich den Mittelfuß gebrochen, kehrte erst mitten in der Meisterrunde zurück. Dort gelangen dem schnellen Angreifer elf Tore bei sieben Einsätzen in der Startelf. „Ein richtig guter Fußballer“, lobt Perchtold. Bis Anfang Juli hat er seinen Mannen nun frei gegeben. Alle haben zugesagt für nächste Saison, der Coach sogar schon im Trainingslager. „Mir macht’s Riesenspaß.“

Nur ein paar Kilometer weiter wird das Erfolgsduo nun gesprengt. Peter Müller, einer der zwei Trainer der SG Hungerbach, hört auf. Sein Sohn Moritz probiert’s in der Regionalliga, baut ein Haus und zieht ein Kind groß. Der Papa will ihm den Rücken frei halten. Zeit für einen Trainerposten hat er nicht mehr. Sein Kollege Jürgen Feistl bedauert den Abschied zutiefst. „Für mich ist das schade. Wir sind so zusammengewachsen“, sagt der Jimmy. Es war ja durchaus ein Wagnis, es mit einer Doppelspitze zu probieren. „Jeder hat ein anderes Temperament, da musst du erst mal klar kommen“, erinnert Peter Müller, eher der lautstarke Typ am Spielfeld. Aber wie diese ganze Kooperation ist auch das Trainer-Tandem zu einer großen Erfolgsgeschichte geworden.

Im Nachhinein beeindruckt das alle, wie schnell zwei Dörfer, zwei Vereine verschmolzen. Gut, bei den Mannschaften überraschte das nicht. „Die Buam spielen seit der D-Jugend zusammen, das war das leichteste“, sagt Jürgen Feistl. Beinahe jede Einheiten absolvierten sie mit 30 Mann und mehr. Im Hintergrund fanden die Abteilungen schnell zueinander, die Fans, die Eltern, die Freundinnen, die Damen im Stüberl. Beide Vereine zusammenzuführen, „war genau der richtige Schritt“, hältFeistl rückblickend fest. Großen Anteil schreibt das Team seinen Trainern zu. Feistl und Müller verstanden sich als gleichberechtigte Führungsfiguren. Niemand habe hintenrum versucht, eine Stufe über den anderen zu steigen, sagt Peter Müller. Die Gegensätze ihres Naturells – Feistl gilt als ruhig und bedacht – „passen super zusammen“, betont Peter Müller. „Wir sind ein Team geworden ohne Ende.“ Ihre Harmonie übertrug sich auf die Mannschaft.

Gerade zwei Partien verlor sie in der ganzen Saison – gegen Habach II und Polling II vor neun Monaten. Die Meisterrunde beendeten die Hungerbacher sogar ungeschlagen. Zudem stieg die Reserve in die B-Klasse auf. „Die Mannschaft hat sich so gesteigert“, lobt Jürgen Feistl. Klar, die Gegner hoben oft Maximilian Tafertshofer (den Rückkehrer aus der Kreisliga) sowie Jonas Listle als Stützen heraus. Aber Hungerbachs großer Trumpf war die Breite des Kaders. Selbst schwere Verletzungen zur Winterpause steckte die Truppe weg, weil etwa Michael Listle einsprang oder Dominik Reindl topfit war. Gab’s tatsächlich mal ein Problem, sprachen die Trainer dies unverblümt an. „Unser Vorteil ist, dass wir vom Bau kommen. Da ist man ehrlich zueinander“, sagt Peter Müller.

Für die nächste Stufe, die Kreisklasse, sehen sie ihren Kader auf dem richtigen Weg. Alle bleiben beisammen, ein Torwart mehr wäre noch recht. „Es darf nicht viel passieren, wir haben nur zwei“, sagt Jürgen Feistl. In Jahr eins sollte sich die SG in der Liga halten, danach steht eine Blutauffrischung an. An die 15 Jugendliche stoßen dann aus der A-Jugend zum Team. Feistl sagt: „Da kommen schon Granaten raus.“ Um das Gleichgewicht der beiden Dörfer zu halten, haben sie auch einen Nachfolger für Peter Müller gefunden. Adrian Nutzinger, Jugendtrainer in Huglfing, hat überzeugt und darf ran. „Wir werden uns finden“, sagt Feistl. Nur so wie mit Peter Müller „wird’s nicht mehr werden“. (Andreas Mayr)