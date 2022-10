FC Penzberg: Ollert verteidigt Verhalten im Derby – „Nichts, was ich mir vorwerfen würde“

Von: Andreas Mayr

Der Trainer als Spieler: Simon Ollert (Mi.) wollte mit seiner Einwechslung dem Spiel der Penzberger noch eine Wendung geben, was aber ohne Erfolg blieb. © Andreas Mayr

Noch ist die Lava, die dieses Derby ausgespuckt hat, nicht erloschen. In der Woche nach dem 3:3 gegen Raisting beschäftigte sich Simon Ollert intensiver als sonst mit diesem Duell gegen den Landkreisrivalen.

Penzberg – „Hat ein bisschen nachgewirkt“, bestätigt der Coach. Auch wenn’s noch so ärgerlich war – an den guten Szenen müsse man sich hochziehen, sagt er.

Und an den schlechten? „Müssen wir arbeiten.“ Das Thema „Außendarstellung“ gehört offenbar nicht dazu. Johannes Franz, den Coach der Raistinger, hatte es aufgebracht, nachdem Ollert sich erst eingewechselt und dann den SVR-Freistoßschützen Markus Riedl – nach Ansicht der Raistinger mit infantilem Gehabe – provoziert hatte. Nachtreten wollte Simon Ollert nicht. „Da halte ich mich raus.“ Nur eine kleine Spitze gen Raisting schoss er: „Ich habe viel Resonanz von anderen Trainer bekommen, die dasselbe mit Raistings Trainer erleben mussten.“

Persönlich kann er Franz’ Kritik nicht nachvollziehen, vielmehr vermisst er eine gewisse Kollegialität. „Ich weiß, dass ich ein emotionaler Trainer bin. Wegen der Emotionen lieben wir den Sport. Es gibt’s nichts, was ich mir vorwerfen würde“, betont der junge Coach der Penzberger. Die Szene habe er mit der Mannschaft abgearbeitet. Schuld und Verantwortung für den späten Ausgleich hatte Ollert ohnehin gleich nach Spielende auf sich geladen. „Was andere über uns oder mich denken, ist nicht wichtig“, stellt er vor dem Heimspiel diesen Samstag gegen den TSV Großhadern (14.30 Uhr) klar.

An anderen Ecken spürt der FCP die Nachwehen deutlich stärker. Josef Siegert junior hatte sich beim Strafstoßtor zum 3:1 verletzt und fällt wohl aus. Marco Kurtz meldete sich mit Fieber krank. Zwar stehen mit Maximilian Panholzer, Marco Hiry und Denis Grgic drei Leistungsträger kurz vor der Rückkehr, die Frage ist nur, ob es schon für einen Einsatz reicht. Derlei Charakterköpfe kann Penzberg gut vertragen. Gegner Großhadern wertet Simon Ollert als „den gefährlichsten“. Mit nur fünf Zählern drohen die Münchner frühzeitig zu kentern. Allerdings ärgerten sie die starken Teams der Liga immer wieder mit guten Auftritten. „Die fünf Punkte heißen für mich gar nichts“, sagt Simon Ollert. Sein Team habe schließlich auch gegen Berg verloren – der MTV ist Vorletzter.

Gleichzeitig zeigt dieses Duell vom zweiten Spieltag eindrucksvoll, in welchen Bereichen der FCP in zwei Monaten Bezirksliga-Saison seine größte Entwicklung gemacht hat. Aus Individualisten ist eine Offensivmacht mit System geworden, stets in der Lage, viele Tore zu schießen. „Wir spielen schönen Fußball.“ Diese Erkenntnis hält Ollert zum Ende der Vorrunde als größte Errungenschaft fest. Arbeiten müsse der Verein an seiner Defensivschwäche. Kein Team aus der vorderen Tabellenhälfte weist so schlechte Zahlen auf, wenn’s ums Verteidigen geht. Gleichzeitig hat nur Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen öfter getroffen. Ollert sagt: „Ich hoffe, dass wir diesen Weg weiter gehen. Die Belohnung kommt von alleine.“ (am)