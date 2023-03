Schönspielen reicht nicht - Penzberg will gegen Deisenhofen seine Ergebniskrise überwinden

Von: Andreas Mayr

Wieder kein Sieg: Der enttäuschte Marco Hiry nach dem 2:3 seiner Penzberger in Murnau. Der FC wartet im Jahr 2023 noch immer auf seinen ersten dreifachen Punktgewinn. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Spielerisch läuft es bei den Fußballern des FC Penzberg gut. Nur mit den Ergebnissen will es derzeit in der Bezirksliga Süd nicht klappen.

Penzberg – Das Video zu sehen, tat gleich doppelt weh. Noch einmal liefen die Szenen vom vergangenen Samstag in Murnau – und was fiel den Penzberger Fußballern dazu ein? „Wahnsinn, wie gut wir waren und wie blöd wir waren.“ So fasste Trainer Simon Ollert die Kommentare zusammen. Der 1. FC Penzberg hat kein spielerisches Problem zum Frühlingsstart, er hat ein veritables Ergebnisproblem. Er könne nicht sauer auf das Team sein, sagt Simon Ollert. „Meistens denkst du dir: Wir machen sehr, sehr viel richtig.“ Und dann blickt der Coach auf die nackte Wahrheit der ersten drei Spiele: zwei Punkte, sieben Gegentore. „Mit einem schönen Spiel kannst du dir nichts kaufen.“

Das 2:3 im Derby war ein Wachrüttler zur rechten Zeit. So jedenfalls erhoffen sie sich das in Penzberg. Der FCP ist in der Bezirksliga Süd auf Rang neun abgerutscht. Zu den Relegationsplätzen, also denen nach unten, sind’s nur mehr sechs Punkte. Diesen zwölften Rang belegt aktuell der FC Deisenhofen II, Gegner beim Heimspiel an diesem Samstag (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion). „Vielleicht der richtige Gegner zur richtigen Zeit“, so die Einschätzung von Ollert.

Der Ernst der Lage offenbart sich jedem mit einem Blick aufs Klassement. Wobei der Coach betont, dass er nicht auf die Tabelle blickt. Im Gegensatz zu Penzberg wuchtete sich Deisenhofen zuletzt mit zwei Siegen aus dem Startblock. Ein weiterer Erfolg über Penzberg würde den Gegner mit hineinziehen in diesen Abwärtsstrudel, dem alle zu entgehen versuchen. Zur Zeit habe man „die Scheiße am Schuh“ kleben, sagt Simon Ollert. „Die müssen wir jetzt abschütteln.“

Drei Konfliktfelder haben die Trainer gerade beim FCP zu verwalten. Einmal wäre da die Vielzahl an Fehlern, die zum Teil die bereits 40 Gegentore in 21 Partien erklären. Sie abzustellen, sei ein Prozess, habe viel mit harter Arbeit und Einstellung zu tun, glaubt Simon Ollert. „Das Glück bekommen wir nicht geschenkt.“ Punkt zwei ist die Abschlussquote. Während die Top-Teams mit ähnlicher Qualität im Angriff an die drei Tore pro Partie landen, versiebt Penzberg zu viele Chancen. Mit Denis Grgic und Franz Huber fielen zuletzt beide Top-Stürmer aus. „Das hat uns wehgetan, die zwei fehlen einfach“, betont der Coach. Beide sind unterschiedliche Typen Angreifer, Grgic der Brecher und Kämpfer, Huber, der Spielmacher und Techniker. Ersetzen kann man sie praktisch nicht. Immerhin: Am Dienstag trainierten beide wieder. Hoffen und Bangen werden sie, dass es für einen Einsatz gegen Deisenhofen reicht.

Womit man zwangsläufig den dritten Brennpunkt erreicht hat: die große Divergenz zwischen Training und Spiel. Bestes Beispiel hierfür ist Gabriel Taffertshofer, der Hochbegabte. Was der im Training teilweise für Kunststückchen zaubert, kann man ja keinem erzählen. Vorige Woche habe er „eine geile Trainingswoche“ hinter sich gehabt, lobt Ollert, weshalb er sich seinen Startelfplatz gegen Murnau verdiente. Im Spiel aber verblasste der gute Eindruck. „Ich hab’ mir ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß, was er für ein Talent hat“, sagt sein Coach. Im Grunde lässt sich diese Erkenntnis auf so viele in der Mannschaft übertragen: Training top, Spiel so lala. Man könne sich nicht immer auf sein Talent verlassen, betont Simon Ollert. Wenn das einer beurteilen kann, dann der Ammertaler, der sich selbst in den Profibereich hochkämpfen musste. Von Taffertshofer wie von weiteren Kollegen wünscht er sich: „Dass er den Ehrgeiz, den Biss und die Geduld entwickelt. Da ist extrem viel Luft nach oben.“ Und das gilt weiß Gott für das gesamte Penzberger Team. (Andreas Mayr)