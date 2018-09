Schwaller: „Dann ist der Tag so gut wie gegessen“

Böbing fehlerhaft

von Redaktion Weilheim schließen

„Wir haben einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt“, sagte SC-Trainer Georg Schwaller. Speziell in der ersten Hälfte war das Spiel der Böbinger von Fehlern geprägt.

SC Böbing - TSV Schongau 1:4

Tore:0:1 (21.) Dedic, 0:2 (29.) Rudolf (Eigentor), 1:2 (30.) Schweiger, 1:3 (35.) Geiger, 1:4 (50.) CobanSchiedsrichter:Tobias KinbergerZuschauer: 50.

Nach der Schongauer Führung (21.) lenkte Böbings Moritz Rudolf den Ball zum 0:2 ins eigene Tor. Markus Schweiger verkürzte für den SCB, doch kurz darauf traf Schongau zum 3:1. „Wenn du mit so einem Ergebnis in die Pause gehst, ist der Tag so gut wie gegessen“, sagte Schwaller. In der zweiten Hälfte machten die Schongauer mit dem vierten Treffer (50.) früh alles klar. Die Gastgeber waren laut ihrem Coach zumindest noch bemüht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Der war den Böbingern aber nicht vergönnt. Schwaller lobte noch die Leistung des Unparteiischen.

Text: jg