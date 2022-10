Die Durststrecke will nicht enden: SG Antdorf/Iffeldorf verliert auch gegen Iffeldorf

Von: Roland Halmel

Kein Durchkommen: Die gastgebende SG (in weißen Trikots, hier Nicola Spasic) kassierte gegen Dießen im zehnten Spiel die achte Niederlage. Foto: halmel © halmel

Die SG Antdorf/Iffeldorf musste zu Hause gegen den MTV Dießen eine Niederlage hinnehmen. Das Tor von Nicola Spasic kam zu spät.

Antdorf – Auch der Wechsel der Heimspielstätte – statt wie üblich in Antdorf wurde die Partie in Iffeldorf ausgetragen – konnte die Durststrecke bei der SG Antdorf/Iffeldorf nicht beenden. „Letztlich zählen aber die Tore. Da haben wir zu wenig geschossen, weil uns vorne auch ein bisschen die Qualität fehlt“, so Simic. Die Truppe von Trainer Aleks Simic musste sich dem MTV Dießen mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. „Ich bin total enttäuscht, denn Dießen war nicht besser“, berichtete Simic.

SG Antdorf/Iffeldorf vergibt Großchancen - Coach Aleks Simic: „Der Anschlusstreffer muss früher fallen“

Einer dieser Qualitätsspieler, Markus Winkler, kehrte nach langer Verletzungspause ins SG-Team zurück. „Er ist aber noch lange nicht bei hundert Prozent“, so die Erkenntnis von Simic, dessen Truppe den Start verschlief. Ehe sich die Hausherren versahen, lagen sie nach Treffern der Dießener durch einen Flugkopfball von Yannick Friedrich (3.) und einen 30-Meter-Schuss von Moritz Loh (5.) mit 0:2 hinten. „Ein Sonntagsschuss“, kommentierte Simic den zweiten Treffer, dessen Team danach besser ins Spiel fand. Allerdings endeten die Offensivbemühungen der Hausherren meist am gegnerischen Strafraum. Bis zur Halbzeit bekamen die Zuschauer keine nennenswerte Möglichkeit der SG zu sehen.

Das änderte sich aber nach dem Wechsel. Die SG-Kicker machten jetzt gehörig Druck. Winkler traf den Pfosten (53.), Nicola Spasic schoss frei vor dem Tor drüber (58.) und Gabriel Panholzer verzog in aussichtsreicher Position ebenfalls (61.). Erst ein umstrittener Elfmeter – zuvor war Valadis Paliogiannis zu Fall gekommen – bescherte den Hausherren durch Spasic das überfällige 1:2 (79.). „Der Anschlusstreffer muss früher fallen“, meinte Simic, dessen Team in der zweiten Hälfte das Spiel bestimmte, nur fehlte es bei vielen Aktionen an der Genauigkeit. Die Hausherren kamen so nur noch zu einer Ausgleichschance. In der Nachspielzeit schoss Florian Zimmermann aus zwölf Metern jedoch drüber (90.+2). (rh)

SG Antdorf/Iffeldorf 1 - MTV Dießen 2

Tore: 0:1 (3.) Yannik Friedrich, 0:2 (8.) Moritz Loh, 1:2 (79.) Nikola Spasic (Elfmeter). Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 1, Dießen

Schiedsrichter: Chrisowalandis Kofidis. Zuschauer: 80.