„Unser Ziel ist die Aufstiegsrunde“: SG ASV Antdorf/Iffeldorf rüstet qualitativ auf

Von: Roland Halmel

Willkommen bei der SG: Sportleiter Georg Auer (2. v. l) begrüßt die Neuzugänge Denny Krämer (links), Marius Becker (2. v. r.) und Sabir Neziri (rechts). Foto: halmel © Halmel

In der Sommerpause hat sich bei der SG Antdorf/Iffeldorf personell einiges getan. Der Kreisklassist, der als Vierter in seiner Abstiegsrunde die Relegation gerade noch vermeiden konnte, hat personelle Verstärkungen aus Penzberg erhalten.

Antdorf/Iffeldorf – Vom FC Penzberg wechselten Denny Krämer, Sabir Neziri und Kaid Djulic zur SG, die weiterhin von Aleks Simic trainiert wird. Zudem wurde Andre Abendroth nach längerer Pause reaktiviert, Marius Becker kommt vom ESV Penzberg zur Spielgemeinschaft.

„Marius ist Iffeldorfer und er soll den Konkurrenzkampf im Tor anheizen“, sagt Simic, der Schlussmann Becker als Herausforderer des bisherigen Stammkeepers Michael Kölbl sieht. Auch von Mittelfeldspieler Neziri hat er eine hohe Meinung: „Sabir ist ein giftiger und laufstarker Spieler, der stark am Ball ist und der Bock hat. Er wird bei uns im Zentrum eine wichtige Rolle spielen“, so Simic. Sabir Neziri bestritt in der abgelaufenen Saison beim FCP acht Bezirksligaspiele, in denen er zwei Tore erzielte.

Mit Freunden kicken als Ausschlag - Antdorf/Iffeldorf holt Bezirksligaspieler

Noch besser ist die Quote bei seinem Teamkollegen Krämer, der in zwölf Bezirksligapartien der vergangenen Saison sechsmal einnetzte. In der Spielzeit 2021/22 erzielte der Stürmer sogar neun Tore. „Denny ist für uns ein Königstransfer“, freut sich Simic über die Zusage des 28-jährigen, der bei einigen höherklassigen Vereinen im Gespräch war. „Er hat sich aber für uns entschieden, weil so viele seiner Freunde bei uns kicken“, so Simic. „Er verstärkt uns qualitativ enorm. Dazu kommt, dass Denny ein Trainingsbiest ist und eine brutal positive Einstellung hat. So etwas hilft enorm, da es andere anstecken kann.“

Zudem bekommt die SG Verstärkung durch Florian Zimmermann, Timo Baufeld und Georg Buchner, drei Nachwuchsspieler aus der A-Jugend. Bei Zimmermann ist aber noch offen, wie er sein Studium in Regensburg mit dem Fußball bei der SG Antdorf/Iffeldorf vereinbaren kann. „Timo ist sehr talentiert und Georg hoch motiviert“, sagt Simic über die jungen Spieler. „Alle Neuzugänge helfen uns weiter“, ist Simic überzeugt.

Kürzere Fahrten als letzte Saison – Antdorf/Iffeldorf-Trainer Simic traut seinem Team einiges zu

Allerdings muss er auch ein paar Abgänge verkraften. Valadis Paliogiannis wechselt zum FCK Schlehdorf. Patrick Oswald und Gabriel Panholzer hängen die Fußballschuhe an den Nagel. Luca Buchner will kürzertreten und vorerst nicht mehr in der Ersten spielen. „Von der Quantität sind wir in der kommenden Saison annähernd gleich, bei der Qualität haben wir im Kader aber zugelegt“, urteilt Simic. „Wir haben einen kleinen Umbruch im Team. Trotzdem ist unser Ziel die Aufstiegsrunde, und das traue ich der Mannschaft auch zu“, so Simic. Er hat großes Vertrauen in seine Truppe. „Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.“

Auf sein Team warten in der Kreisklasse 5 nicht mehr ganz so weite Fahrten in den Landkreis Starnberg wie noch in der vergangenen Saison. Anstatt gegen Dießen, Erling-Andechs oder Perchting geht’s jetzt gegen den SV Eurasburg, den FSV Höhenrain und den TSV Königsdorf. Zudem stehen für die SG weiter die Derbys gegen den TSV Benediktbeuern, den ESV Penzberg und den FCK Schlehdorf auf dem Programm. (Roland Halmel)