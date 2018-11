“So geht Abstiegskampf“: Antdorf gewinnt mit Willensleistung gegen Aying

Sportfreunde sehen doppelt Rot

von Paul Hopp schließen

Mit Fußball, gab Jürgen Feistl zu, hatte das Treiben auf dem Platz „nicht viel zu tun“. Aber das war dem Antdorfer Trainer herzlich egal. Sein Team hatte bei den Sportfreunden Aying mit 2:1 (1:1) gewonnen – und damit drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.

Mit der Leistung seines Teams war Feistl absolut zufrieden. Der ASV war mit dem letzten Aufgebot angereist, auf der Bank saßen lediglich Youngster Tobias Stückl und Oldie Christian Wagner. „Von der Nummer eins bis zur Nummer 13 hat jeder für jeden gekämpft“, sagte Feistl. „So geht Abstiegskampf.“

Antdorf startete wunschgemäß: Im Anschluss an eine Ecke und einen Abpraller schaltete Philipp Lipinksi am schnellsten und traf zum 1:0 (5.). Nur wenig später gelang Aying nach einem Antdorfer Fehler das 1:1 (10.). Die Gäste konzentrierten sich darauf, in der Abwehr kompakt zu stehen, was laut Feistl gut gelang. Seine Schützlinge „haben die Vorgaben super umgesetzt“, lobte der Coach. Und anders als in den Partien davor „sind wir in der zweiten Hälfte nicht eingebrochen“, so Feistl. Nach einem schönen Konter und einem genauen Pass von Fazlican Verep traf Manuel Diemb zum 2:1 (58.). In der Schlussphase nahm die Hektik zu. Nach einer Tätlichkeit gegen Lipinksi sah Ayings Mario Briegel die rote Karte. „Die Mannschaft glaubt wieder dran“, sagte Feistl nach dem zweiten Saisonsieg. ph

Statistik

SF Aying: Bauer – Max. Demmel, Briegel, Hartl, Steinegger, M. Demmel, Bingula, Drotleff, Veicht, Budimlic, Mang/eing.: Berchtold (22.), Hollain (46.).

ASV Antdorf: Fischer – Calliari, März, Yerli, Kühberger, T. Verep, M. Diemb, Lipinski, Schwarz, Coban, F. Verep/eing.: C. Wagner (73.), Stückl (87.).

Tore: 0:1 (5.) Lipinski, 1:1 (10.) Steinegger, 1:2 (58.) M. Diemb.

Gelbe Karten: Aying: Bingula, Budimlic, Steinegger, Hartl – Antdorf: Yerli, Schwarz, Lipinski.

Gelb-rote Karte: Aying: Drotleff (90.+2). Rote Karte: Aying: Briegel (90.).

Schiedsrichter: Roland Fritzsch (FC Rottach-Egern). Zuschauer: 80.