Söchering muss zweimal ran

A-Klasse 6

von Thomas Fritzmeier schließen

Paul Hopp schließen

In der A-Klasse 6 hat der SV Söchering weiter die Chance, die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Im Fernduell mit dem WSV Unterammergau darf sich das Team aber keine Ausrutscher mehr erlauben.

Am Samstag steht das Heimspiel gegen den SC Grainau an. In der Hinrunde gewann der SVS das Duell mit 5:1. Am Montag reisen die Söcheringer dann zum Nachholspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Mittenwald. Die restlichen Landkreisvereine in der A-6 können am Samstag ohne Druck aufspielen. Der FC Penzberg II (in Eschenlohe), der SC Huglfing (zu Hause gegen Unterammergau) und der ASV Antdorf II (in Mittenwald) stehen im Mittelfeld der Tabelle.