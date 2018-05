Söcheringer Rumpf-Elf holt drei Punkte in Murnau

Reserve-Partie musste abgesagt werden

von Simon Nutzinger

Der SV Söchering fährt auf der letzten Rille in Richtung Saisonendspurt. Zahlreiche Leistungsträger wie Robert Kölbl oder Matheo Vescoli fehlen dem Tabellendritten.

Um eine schlagkräftige Mannschaft in Murnau auf den Platz zu bekommen, sagte der Verein sogar die Partie der Reserve in der B-Klasse gegen den SV Ohlstadt II ab. „Es wäre anders nicht gegangen“, beteuert Peter Kramer. Gegen Schlusslicht Murnau II holte die Rumpfelf des SVS letztlich einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg. „Es war ein fader Kick“, sagt Kramer. „Man hat gemerkt, dass beim Gegner der Dampf raus ist.“ Kommende Woche bedarf es gegen den in der Rückrunde noch ungeschlagenen SC Eibsee Grainau einer deutlichen Steigerung. „Ich hoffe, wir sind dann wieder etwas besser aufgestellt.“

TSV Murnau II - SV Söchering 0:2

Tore:0:1 (26.) Guggemoos, 0:2 (67.) Singer.