„Die Reaktion der Mannschaft war gut“ - sparsames Lob für Penzberg nach Arbeitssieg gegen Großhadern

Von: Roland Halmel

Trotz Sieg gegen Großhadern war Penzbergs Trainer Simon Ollert nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. © andreas mayr

Für den FC Penzberg war der Auswärtssieg gegen Großhadern ein zähes Stück Arbeit. Ein fußballerischer Leckerbissen war es gewiss nicht.

Penzberg – Kein spielerisches Glanzstück lieferte der FC Penzberg beim TSV Großhadern ab. „Das war auch nicht zu erwarten“, so FCP-Trainer Simon Ollert nach dem zähen Auftritt beim Schlusslicht der Bezirksliga Süd, den sein Team mit 3:2 (1:1) für sich entschied. „Ein müder Sonntagskick, aber Sieg ist Sieg“, urteilte Ollert nach dem Erfolg, mit dem die Penzberger nun die 40-Punkte-Marke erreichten und endgültig nicht mehr auf die Abstiegsplätze schauen müssen. „Ein paar Dinge haben mir bei unserem Auftritt nicht gefallen, die werden wir kommende Woche ansprechen“, räumte Ollert ein, dass die Vorstellung beim seit langer Zeit feststehenden Absteiger nicht unbedingt seinen Erwartungen entsprach.

Dabei begann die Partie für die Penzberger nach Wunsch. Nach einer Ecke von Sepp Siegert beförderte Michael Wiedenhofer (5.) den Ball per Kopf zur frühen Führung ins Tor (5.). In der Folge erarbeiteten sich die spielbestimmenden Gäste weitere gute Chancen, darunter einen Pfostentreffer von Hannes Huber (34.). Ein weiteres Tor wollte aber nicht fallen. „Dann waren die Stimmung und das Tempo raus“, grummelte Ollert. Prompt kassierte sein Team, ebenfalls nach einer Ecke und mit einem Kopfball, den Ausgleich durch TSV-Goalgetter Khareem Zelmat (39.). „Wieder mal unsere Standardschwäche“, ärgerte sich der FCP-Coach nach dem Gegentreffer.

FC Penzberg: Großhadern kommt zweimal zurück, Durim Gjocaj mit dem Siegtreffer

„In der zweiten Hälfte muss mehr kommen“, gab Ollert seiner Mannschaft in der Kabine mit auf dem Weg, was die Penzberger dann auch versuchten. Sie erhöhten nach dem Wechsel den Druck, und das zahlte sich aus. Nach einem Ballgewinn und einem schnellen Ball in die Tiefe gelang Andreas Schneeweiß das 2:1 (57.). Die Freude darüber währte aber nur kurz, da sich der FCP wenig später, wie schon beim Ausgleich, einen Fehler im Aufbau leistete. Zelmat schnappte sich die Kugel, setzte sich im Zweikampf durch und netzte zum 2:2 ein (62.). „Die Reaktion der Mannschaft darauf war gut“, lobte Ollert, da die Penzberger sofort versuchten, den Patzer auszubügeln. Nach einem Ballgewinn von Gabriel Taffertshofer schoss der kurz zuvor eingewechselte Durim Gjocaj den FCP erneut in Front (75.). Dieses Jokertor zur dritten Führung reichte dem FCP dann auch, um den Arbeitssieg unter Dach und Fach zu bringen. (rh)

Statistik

TSV Großhadern 2

FC Penzberg 3

Tore: 0:1 (5.) Wiedenhofer, 1:1 (39.) Zelmat, 1:2 (57.) Schneeweiß, 2:2 (62.) Zelmat, 2:3 (75.) Gjocaj. Gelbe Karten: Großhadern 5, Penzberg 1. Schiedsrichter: Deniz Ciftci. Zuschauer: 70.