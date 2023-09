Spendenaktion beim SV Polling: Verein unterstützt das vom Unwetter heimgesuchte Benediktbeuern

Von: Christian Heinrich

Der SV Polling wird im nächsten Spiel gegen Unterammergau Spenden für das vom Unwetter betroffene Benediktbeuern sammeln. © Markus Nebl

Im Mittelpunkt der Kreisliga-Partie zwischen dem SV Polling und dem WSV Unterammergau steht die Benefizaktion zugunsten der vom Unwetter betroffenen Menschen in Benediktbeuern.

Polling - Der Abteilungsleiter Christian Timmermann und die anderen Pollinger Verantwortlichen haben sich für Benediktbeuern entschieden, weil zwei ihrer Mitglieder aus dem Klosterdorf am Fuße der Benediktenwand kommen. Die gesamten Erlöse aus dem Eintritt und dem Grillstand fließen – ebenso wie freiwillige Spenden – den Betroffenen zu.

Spendenaktion auch beim Heimspiel der Reserve gegen den SV Bernried

Damit richtig was zusammenkommt, wird die Spendenaktion am Sonntag beim Heimspiel der Reserve gegen den SV Bernried wiederholt. Dabei ist es selbstverständlich, dass die Fußballer den Betrag aus ihrer eigenen Kasse noch aufrunden werden. „Wir hoffen auf einen schönen Abend bei schönen Wetter“, ist Timmermann zuversichtlich, dass viele Zuschauer zum Sportgelände am Jakobsee pilgern. Etwas sputen müssen sie sich jedoch. Weil der Kreisligist über keine Flutlichtanlage verfügt, wird die Partie um 17.45 Uhr angepfiffen.

Die Pollinger einigten sich mit dem Rivalen auf diesen Termin, da einer der Unterammergauer Fußballer am Samstag seine Hochzeit feiert, wozu die ganze Mannschaft eingeladen ist. „Da so etwas hoffentlich nur einmal im Leben passiert, war es klar, dass wir unserem Gegner entgegenkommen“, sagt Timmermann.

Das soll es dann auch mit Geschenken gewesen sein. Die drei Punkte sollen nach Möglichkeit in Polling bleiben, um das Team weiterhin auf Kurs in Richtung Meisterrunde zu halten. „Wir sind sehr damit zufrieden“, kommentiert Timmermann die sieben Punkte nach vier Spielen, die seinem Team den dritten Platz einbrachten.

Der SV Polling ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf

Dass es so gut bei den Pollingern läuft, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen traf der neue Trainer Willi Link den richtigen Ton. Zum anderen wachsen die Kicker der ersten und zweiten Mannschaft wieder zu einer festen Einheit zusammen, nachdem sie zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder weite Teile des Trainings gemeinsam bestreiten.

Die Folge ist, dass sich einige Spieler überraschend gut entwickelt haben. Den ehemaligen A-Jugendlichen Niklas Hindelang und Maximilian Heuer gelang es, sich auf Anhieb in der ersten Garnitur festzuspielen. „Das gefällt uns im Vorstand sehr“, sagt Timmermann.

Schweres Spiel gegen Unterammergau

Die Entwicklung soll nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende beim FC Wildsteig/Rottenbuch nun gegen Unterammergau ihre Fortsetzung finden. Der Aufsteiger aus der Kreisklasse ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen solide in die Saison gestartet und gilt als lauf- und kampfstarkes Team. „Wir werden alles tun, damit sie keinen Spaß am Fußball haben“, kündigt Timmermann an.

Allerdings müssen die Pollinger auf Fabian Berg verzichten, der wegen einer Schulterverletzung länger ausfällt. Felipe Creutzner fehlt urlaubsbedingt. Ansonsten gibt sich der SVP selbstbewusst. „Wir wollen den Schwung von Rottenbuch mitnehmen“, verspricht Timmermann einen engagierten Auftritt. Die Fans sollten kommen – nicht nur wegen der Hilfe für Benediktbeuern. (Christian Heinrich)