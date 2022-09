Spielabbruch in Habach - Gewitter sorgt gegen Pöcking für vorzeitiges Ende

Von: Roland Halmel

Vorzeitiger Abmarsch: Ein heftiges Gewitter zwang die Akteure (hier die Wechselspieler der Habacher) kurz vor der Pause zum Gang in die Kabine. Auf den Platz kehrten sie an diesem Nachmittag nicht mehr zurück. Foto: ruder © ruder

Das Spiel zwischen dem ASV Habach und dem Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking nahm ein vorzeitiges Ende. Die Partie wurde wegen eines Gewitters abgebrochen.

Habach – Lediglich Teilzeitarbeit verrichteten die Fußballer des ASV Habach im Heimspiel der Kreisliga 2 gegen den SC Pöcking-Possenhofen. Kurz vor der Pause unterbrach der Unparteiische Stefan Legelli die Partie wegen eines Gewitters über den Platz. Nach 35-minütiger Zwangspause, während der es weiterhin blitzte und donnerte, entschied der Referee dann, die Begegnung nicht mehr fortzusetzen.

„Das ist schon ein bisschen schade, denn das Wetterradar hat angezeigt, dass sich das Gewitter eine Viertelstunde später verzogen hätte, was dann auch so war. Aber die Entscheidung müssen wir so akzeptieren, schließlich geht die Gesundheit vor“, sagte ASV-Coach Markus Vogt, dessen Team zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 2:1 führte.

Benedikt Buchner brachte die Habacher mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase (2., 11.) mit 2:0 in Front. Die punktgleichen Pöckinger verzeichneten danach ein paar gefährliche Distanzschüsse, die ASV-Keeper Tobias Radiske jedoch abwehrte. Nach einer halben Stunde ließen die Hausherren zwei gute Möglichkeiten zum 3:0 aus. Stattdessen verkürzte der Bezirksliga-Absteiger durch Markus Schulz auf 1:2 (38.). Wenig später war nach einem Eckball dann aber vorzeitig Schluss.

Die Partie muss jetzt neu angesetzt und nachgeholt werden. Einen neuen Termin zu finden, wird aber gar nicht so einfach, da die Habacher über kein Flutlicht verfügen. „Eventuell gibt es einen Heimspieltausch“, berichtete Vogt, der heute mit Pöckings Trainer Simon Gebhart über die weitere Vorgehensweise sprechen will. (rh)