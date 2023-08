„Gehe davon aus, dass es komplett wiederholt wird“: Habach gegen Raisting wird bei 3:0 abgebrochen

Von: Roland Halmel

Teilen

An Fußball war nicht mehr zu denken: Kurz nach der Pause schlugen riesige Hagelkörner auf dem Platz ein. rh © R. Halmel

Das Bezirksliga-Spiel zwischen dem ASV Habach und dem SV Raisting musste wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden. Nun entscheidet das Sportgericht.

Habach – In der ersten Hälfte beim Landkreisduell zwischen dem ASV Habach und dem SV Raisting stürmte vor allem der Gast. Nach der Pause sorgte Petrus für den Sturm – und das so heftig, dass die Bezirksliga-Partie abgebrochen werden musste.

Spielabbruch nach Hagelsturm: Wetter verwüstet Umgebung und zerstört Autos

Am Samstag überrollte Habach ein gewaltiger Hagelschauer. Die zum Teil tischtennisballgroßen Hagelkörner trieben die mehr als 400 Zuschauer in die Flucht und sorgten für enorme Schäden. Fast kein Fahrzeug am ASV-Fußballplatz kam ungeschoren davon. Auch das Auto von Raistings Spielertrainer erwischte es. „Die Heckscheibe ist kaputt, ich bin gerade dabei, die Scherben zu entfernen“, sagte Johannes Franz eine Stunde, nachdem die Gewitterfront abgezogen war.

Da war ASV-Trainer Markus Vogt schon mit Aufräumarbeiten am Familienheim beschäftigt. „Bei uns hat der Hagel das Dachfenster zerschlagen, wir haben Wasser im Haus“, erklärte Vogt zerknirscht. „Die Entscheidung, das Spiel abzubrechen war völlig richtig, auf dem Platz stand so viel Wasser, der war unbespielbar“, sagte Vogt. „Aus Raistinger Sicht ist das natürlich ärgerlich“, ergänzte der ASV-Coach.

Schließlich lagen die Gäste zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 3:0 in Front. „Das alles ist extrem bitter. Wichtig ist, dass keinem was passiert ist, aber trotzdem ist es ein absolut gebrauchter Tag“, kommentierte Franz das unerfreuliche Ende des Nachmittags, der für sein Team erfreulich begonnen hatte.

SVR-Coach Franz: „Gehe davon aus, dass das Spiel komplett wiederholt wird“

Der Tabellenführer setzte bereits nach 30 Sekunden mit einem Lattenknaller von Vinzenz Wolf ein erstes Ausrufezeichen. Wenig später entschied der Unparteiische nach einer Aktion von ASV-Keeper Eugen Brenninger gegen David Gretschmann auf Elfmeter. „Davor war es Abseits“, monierte Vogt. SVR-Kapitän Viktor Neveling verwandelte den Strafstoß indessen humorlos zum 1:0 (9.).

Gerade als der ASV besser ins Spiel fand, schlugen die Raistinger erneut zu. Benedikt Multerer köpfte eine Neveling Ecke unbedrängt zum 2:0 (35.) ein. Kurz danach hätte es Maximilian Nebl wieder spannend machen können. Er scheiterte bei einem weiteren Strafstoß (41.) jedoch an SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf, dessen Klärungsaktion der Unparteiische davor als elferwürdig erachtet hatte. Im direkten Gegenzug machten es die Gäste besser. Nach starker Vorarbeit von Gianluca Zandt erzielte Wolf das 3:0 (43.).

In der Pause rückten die Gewitterwolken immer näher. Ein paar Minuten wurden noch in der zweiten Halbzeit gespielt, ehe der Schiedsrichter die Spieler in die Kabine schickte und dann den Abbruch verkündete. „Ich gehe davon aus, dass das Spiel komplett wiederholt wird“, so Vogt. „Wir müssen abwarten, was das Sportgericht sagt“, so Franz. „Mir wäre es natürlich recht, wenn wir beim Stand von 3:0 für uns nur noch eine Halbzeit spielen würden.“ (Roland Halmel)