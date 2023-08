Spitzenreiter mit Realitätssinn – SV Raisting muss am Samstag beim FC Wacker München ran

Von: Oliver Rabuser

Benedikt Multerer ist angeschlagen. Fupa © FuPa

Der SV Raisting hat einen perfekten Start in die Saison hingelegt. Trotz der Tabellenführung bleiben die Raistinger weiterhin bescheiden.

Raisting – Das Tabellenbild entzückt. Nach drei Spieltagen grüßt der SV Raisting von der Spitze der Bezirksliga Süd. Mit gewohnt famoser Defensive, aber eben auch mit neuer Durchschlagskraft im offensiv ausgerichteten Mannschaftsteil. Mit acht Treffern liefern die Raistinger, hinter der FT Landsberg und gleichauf mit dem ASV Habach, ebenfalls einen Spitzenwert.

Viel wichtiger als die pittoreske Momentaufnahme ist freilich der reflektierte Umgang mit der Situation. Und da neigt Hannes Franz weit mehr zu den Tatsachen als zum Überschwang.

„Es ist schon auch so, dass die ersten Spiele ziemlich in unsere Richtung gegangen sind“, relativiert der SV-Coach vor dem Gastspiel seiner Raistinger beim FC Wacker München (Samstag, 13 Uhr, Platz an der Demleitnerstraße). Franz zielt dabei auf jene Momente ab, in denen seine Mannen zuletzt entscheidende Vorteile erlangten. Im Auftaktspiel, gegen Deisenhofen II, etwa kam man just in einer Druckphase der Gäste zum 2:0. In Murnau fiel der Führungs- und Siegtreffer unmittelbar nach Seitenwechsel, obgleich der Gastgeber spielbestimmend war, zudem Freibier für einen erfolgreichen Auftakt ausgelobt hatte. Auch gegen Denklingen machen die Raistinger zwei Tore in einer Phase, „in der wir nicht unbedingt besser waren“. Soviel zu den Fakten an sich.

Er habe in der Vorbereitung viel an der Offensive arbeiten lassen. Zudem stehe ihm ein breiteres Spektrum an geeigneten Spielern zur Verfügung. Galten Benedikt Multerer und Vinzenz Wolf in der zurückliegenden Spielzeit quasi als Einzelkämpfer, brennen nun Kicker wie Timmy Greif oder Moritz Seldmaier auf ihren Einsatz. „Die kannst du bedenkenlos nach einer Stunde bringen“, stellt der Coach fest. Außerdem habe man bislang „viel mehr klarere Chancen“ als in der vorigen Saison. Ergo: „Es kommt schon alles nicht von ungefähr.“

Prunkstück bleibt dennoch weiterhin die Defensive. Wobei Franz auch in diesem Bereich Optimierungspotenzial ausgemacht hat. So erobere man Bälle „oft erst tief in der eigene Hälfte“, überdies durften sich Gegenspieler zu häufig aus einer Distanz nahe des Sechzehners versuchen. Subsumiert wünscht sich Franz einen „früheren Zugriff“. Stichwort „früh“: Bereits am Samstagmittag treten die Raistinger bei den „Blausternen“ (gemünzt aufs Vereinswappen) auf dem altehrwürdigen Platz in München-Sendling an. „Hoffentlich auf Rasen“, unkt Franz mit Blick auf sommerliche Wetter-Prognosen. Der harte, schon in die Jahre gekommene Kunstrasen würde zumindest den Einsatz von Multerer (Schlag auf den Fuß) und Gianni Zandt (andauernde Oberschenkelprobleme) ein Stück unwahrscheinlicher machen. Daneben gönnen sich Lukas Hartmann und Mathias Sedlmeier einen Kurzurlaub.

Franz warnt vor der Wacker-Elf. Zwar verlor der Aufsteiger beide Auswärtsspiele – zuletzt unglücklich in Wolfratshausen. Die bislang einzige Heimpartie aber entschieden die Münchner für sich. Und das ausgerechnet gegen die so furios aufspielenden Landsberger. Franz sieht anhand von Spielmacher Norbert Bzunek (Siegtorschütze gegen Landsberg) sowie den Stürmern Patrick Ochsendorf und Daniel Krajina die Stärken der Münchner klar in der Offensive verortet. „Da müssen wir den Rückraum gut in den Griff bekommen“. (or)