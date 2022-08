Spitzenspiel ohne Sieger - SF Bichl und Polling-Reserve trennen sich torlos

Punkteteilung im Spitzenspiel: Die Bichler um Tobias März (re.) waren meist am Drücker, doch Lukas Schuster und seine Pollinger ließen nichts anbrennen. Foto: dh © dh

Im Spitzenspiel der A-Klasse 9 trennten sich die SF Bichl und Polling Unentschieden. Damit bleiben beide Teams weiterhin ungeschlagen in dieser Saison.

Bichl – Beide Mannschaft hatten in der noch jungen Fußballsaison ihre zwei Auftaktbegegnungen gewonnen. Spitzenreiter gegen den Tabellenzweiten lautete es also im Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Bichl und deren Gästen vom SV Polling II. Am Ende stand ein 0:0- Unentschieden, nach einer Begegnung, die der Bezeichnung Spitzenspiel allerdings nicht gerecht wurde.

Es war eine äußerst faire Partie ohne gelbe Karten, in der die Zuschauer nur wenige wirkliche Torszenen zu sehen bekamen. Polling tauchte über die komplette Spielzeit nur selten vor dem Gehäuse der Hausherren auf, versuchte es meist mit langen Bällen, die stets vom aufmerksamen SF-Keeper Michael Knestel abgefangen wurden. Bichl hatte zwei gute Chancen und hätte eigentlich als Sieger den Platz verlassen müssen. Die erste Möglichkeit entstand eher durch einen Verlegenheitsschuss von Tobias März. Die im ersten Abschnitt agilste Offensivkraft der Hausherren bekam an der Strafraumgrenze etwas überraschen die Kugel, hielt reaktionsschnell drauf, traf aber nur den Außenpfosten.

Nach Wiederbeginn ergab sich die einzige harmlose SVP-Gelegenheit, als es Benjamin Jilg mit einem Weitschuss versuchte. Keeper Knestel streckte sich und lenkte das Spielgerät um den Pfosten. Der torlose Spielausgang zeichnete sich immer deutlicher ab, da wäre es in den Schlussminuten beinahe doch noch passiert. Moritz Hohberger tauchte im Strafraum der Pollinger auf, schoss sofort, doch Gästekeeper Fabian Faltermeier parierte. Der Ball landete vor den Füßen von Maxi Eberl, aber der kurz zuvor eingewechselte Angreifer der Gastgeber brachte das Kunststück fertig und traf aus kürzester Distanz nicht das leerstehende Gehäuse, sondern die Querlatte. Und dann schob auch noch Hohberger in der Schlussminute am Pfosten vorbei, die Nullnummer war perfekt.

Sehr zum Ärger von Christian Strobl: „Mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein“, sagte der Bichler Trainer. „Wir waren zwar überlegen, haben aber zu wenig daraus gemacht und konnten nie den nötigen Druck aufbauen.“ Pollings Coach Bodo Berger dagegen hatte keinen Grund, sich zu beklagen: „Wegen Personalmangel sind zwei Spieler aufgelaufen die schon längere Zeit nicht mehr gespielt haben. Alle haben gut gekämpft. Natürlich ist der Punkt glücklich.“ (Hans Demmel)

SF Bichl - SV Polling II 0:0

Tore: /. – Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. – Zuschauer: 60. SFB: Knestel – Zander, Schäfer, Zimmer, März, Geißler, Rösch, Leying, Streidl, Hohberger, Kinghorst - Dieser, Osadolor, Eberl.