2:3-Heimniederlage gegen Holzkirchen II: Statt Punkten gibt’s nur Mitleid vom Trainer

Von: Christian Heinrich

Einsatzfreudig, aber erfolglos: Die Peißenberger (in roten Trikots, hier Christoph Berner) konnten auch gegen Holzkirchen II ihren Abwärtstrend nicht stoppen. © Emanuel Gronau

Auch das Heimspiel gegen Holzkirchen II brachte keine Wende. Nach dem 2:3 gegen die TuS-Reserve wartet Peißenberg seit 29. August 2021 auf einen Sieg. Den fuhr der TSV damals ein gegen - Holzkirchen II.

Peißenberg – Als die Niederlage seiner Mannschaft gegen die Reserve des TuS Holzkirchen feststand, hatte Florian Heringer Mitleid mit seinen Kickern. „Die Moral von den Jungs ist echt super“, lobte der Peißenberger Trainer das Engagement seiner Schützlinge. „Nur müssten sie sich mal selber belohnen.“ Da sich der TuS mit 3:2 (1:1) durchsetzte, bleibt für den TSV die Situation im Abstiegskampf der Kreisliga 1 unverändert kritisch. Die Mannschaft schafft es nicht, den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen, und droht langsam den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld zu verlieren. „Es fehlen einfach die Punkte“, räumt Heringer ein.

Lange Zeit darf Peißenberg von einem Punktgewinn träumen

Nach 70 Minuten sah es so aus, als könnten die Platzherren Zählbares ergattern. Doch dann kratzten die Gäste einen Kopfball von TSV-Neuzugang Michael Stoßberger noch von der Linie. „Das wäre das 3:2 für uns gewesen“, ärgerte sich der Coach. Stattdessen markierte Holzkirchen keine Viertelstunde später das entscheidende Tor zum 3:2.

Peißenberg nach 0:1-Rückstand mit toller Moral

Bis dahin hatte Heringers Elf Licht und Schatten gezeigt. Auf den Rückstand von Sean Erten reagierte sie mit einer tollen Moral und schaffte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Johannes Jungmann den verdienten Ausgleich. Der Treffer entfachte neuen Elan, der sich nach dem Seitenwechsel schnell auswirkte.

Nach dem 2:1 durch Thomas Völkle verliert Peißenberg den Faden

Thomas Völkle brachte den TSV sogar mit 2:1 in Front. Allerdings reichte der Schub nicht aus, um die Peißenberger durch die gesamte Partie zu tragen. „Nach 60 Minuten haben wir leider den Faden verloren“, stellte Heringer bedauernd fest. Dass seinem Team in der letzten halben Stunde die Puste ausging, lag wohl auch daran, dass der Trainer auf drei Spieler zurückgreifen musste, die nach ihrer Genesung von Corona noch nicht vollständig bei Kräften waren.

Zu Ostern stehen für Peißenberg zwei Kellerduelle auf dem Programm

Holzkirchen kam so zu Toren, bei denen die Gastgeber die nötige Aufmerksamkeit vermissen ließen. „Zu weit weg gestanden“, monierte Heringer nach dem entscheidenden 2:3. Das sollten seine Kicker in den kommenden Begegnungen tunlichst vermeiden. Am Gründonnerstag sitzen sie beim Tabellenletzten FC Bad Kohlgrub nach, dann geht es am Ostermontag zum Drittletzten nach Waldram. Heringer macht sich nichts vor: „Wir stehen jetzt unter Zugzwang.“ Mit Mitleid wird er seine Spieler bald nicht mehr trösten können. Das schaffen nur noch Siege.

Statistik

TSV Peißenberg - TuS Holzkirchen II 2:3

Tore: 0:1 (27.) Erten, 1:1 (45.+2) Jungmann, 2:1 (55.) Völkle, 2:2 (60.) Lindner, 2:3 (83.) Lindner. Gelbe Karten: Peißenberg 5, Holzkirchen 5. Schiedsrichter: Christian Heinz. Zuschauer: 50.