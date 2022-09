FC Penzberg: Streben nach mehr Cleverness – „Nicht verrückt machen lassen“

Von: Andreas Mayr

Seine Schusskraft fehlt dem FC Penzberg diesmal: Sabir Neziri steht krankheitsbedingt fürs Heimspiel gegen den TSV Neuried nicht zur Verfügung. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Ist die Tabelle überhaupt noch was wert? Simon Ollert gibt freimütig zu: „Ich schaue gar nicht mehr drauf.“ Diese Einstellung hat er auch an seine Mannschaft herangetragen.

Penzberg –Der Tenor des Penzberger Trainers: „Nicht verrückt machen lassen.“ Bis zum Relegationsplatz, also dem nach unten, ist’s plötzlich wieder nur ein Punkt Vorsprung. Wie das jüngste Beispiel Raisting gezeigt hat, reicht aber eine kleine Erfolgsserie, um nach oben blicken zu können.

All das lässt für Simon Ollert nur einen Schluss zu: „Die Liga ist brutal, eine der stärksten Bezirksligen seit Jahren.“ An keinem Wochenende gebe es praktisch für keinen eine Garantie auf drei Punkte. Haidhausens Niederlage beim BCF, Heilbrunns Punktverlust bei Hellas München, das sind Beispiele vom vorigen Spieltag. „Du kannst schnell nach oben oder unten durchgereicht werden“, sagt Ollert. Selbst im Winter, glaubt der Coach des 1. FC Penzberg, habe das Klassement noch keine Aussagekraft.

Der FCP hat daher fürs Erste die tabellarischen Träumereien hinten angestellt. „Ich will, dass sich die Mannschaft verbessert“, stellt der Trainer vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den TSV Neuried klar. Zuletzt waren wieder Mängel aufgetaucht, bei der 0:3-Niederlage gegen Aubing. Ollert lobt sein Team für die gründliche Analyse, für die Einsicht, dass es nicht immer Spektakel sein muss. Mit seiner Ungeduld spielte Penzberg den Gegnern in die Karten. „Genau die Cleverness möchten wir uns in den nächsten Wochen aneignen.“ Man könnte auch sagen: ein bisschen mehr Raisting, ein bisschen weniger „Hurra die Gams“. Gewinnen ist in dieser Super-Bezirksliga schwierig genug.

Die Woche war aber auch geprägt von guten Nachrichten. Denis Grgic hat seinen verletzten Muskel nochmals gründlich untersuchen lassen – und siehe da, der „Bündelriss“ stellte sich nur als Faserriss heraus. Bereits in ein, zwei Wochen könnte der Stürmer wieder eingreifen. Genauso schreitet Marco Hirys Heilungsprozess flott voran.

Da am Wochenende mit Sabir Neziri, Mohamed Barrie (beide krank) sowie Daniel Baltzer (Arbeit) weitere Stammkräfte fehlen, wird wohl Simon Ollert selbst wenigstens für ein paar Minuten einspringen müssen. „Es wird ziemlich eng, wir sind wirklich dünn besetzt“, sagt der Coach. Solch brenzlige Lage ist dem Gegner nicht unbekannt. Nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Patrick Gegenbauer ging es beim TSV, zu Beginn der Saison Erster, rasch bergab. „Wie bei uns mit Hiry und Kalus“, vergleicht Ollert die Ausfälle. Entsprechend sieht er den TSV Neuried, der von den vergangenen fünf Spielen vier zum Teil klar verlor, als „Wundertüte“. (am)