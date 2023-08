ASV Habach zu Gast beim SV Bad Heilbrunn: „Das muss eine Schlacht werden“

Von: Andreas Mayr

Lang ist’s her: Im Mai 2018 trafen Habach (in blauen Trikots, v. l. Maximilian Feigl und Michael Baumgartner) und Bad Heilbrunn letztmals aufeinander. Bad Heilbrunn siegte beim ASV mit 1:0 und stieg dadurch in die Bezirksliga auf. Foto: halmel © halmel

Der ASV Habach und der SV Bad Heilbrunn haben ein ausgezeichnetes Verhältnis. Am Mittwochabend ruht die Freundschaft für 90 Minuten.

Habach – Die Fahrt nach Bad Heilbrunn ist kurz, sie dauert nur 15 Minuten mit dem Auto – und sie ist eine zu Seelenverwandten für die Habacher Fußballer. Zu keinem anderen Verein pflegt der ASV ein ähnlich enges Verhältnis. Fan-Freundschaft nennen es manche, aber es ist mehr, es ist intimer. Allein fünf Paare in Kreisen der Fußballer zählt Markus Vogt, Trainer in Habach, auf beiden Seiten.

Freundschaft zwischen ASV Habach und SV Bad Heilbrunn ruht für 90 Minuten

Felix Habersetzer und Maximilian Feigl aus seiner Mannschaft sind mit Heilbrunnerinnen liiert, beim SV geht unter anderem Topspieler Anton Krinner mit einer Habacherin aus. „Viele sind verbandelt, gehen miteinander weg“, erklärt Markus Vogt. Und nun müssen sie am heutigen Mittwoch gegeneinander Fußball spielen. Ob das gut geht?

Die Freundschaft, sagt der Trainer, müsse man ausblenden. „Das wird kein Freundschaftsspiel.“ Fünf Jahre sind seit dem vorerst letzten Duell vergangen. Damals stieg Bad Heilbrunn nach einem 1:0-Erfolg in Habach in die Bezirksliga auf. In vielerlei Hinsicht ein Meilenstein der Liaison. Markus Vogt erinnert sich, dass sich jeder in Habach mit den Gegnern freute, man noch lange beisammen saß und feierte. Von diesem Abend im Mai 2018 erzählen immer noch viele. Wie Abteilungsleiter Uli Feigl sah, was möglich ist mit begrenzten Mitteln, fragte er sich damals: „Warum kann Habach das nicht auch schaffen?“ Ein halbes Jahrzehnt später stehen sie wieder auf derselben Stufe, in einer Liga, die sie vor geraumer Zeit nur mit dem Fernglas betrachtet haben.

ASV-Abteilungsleiter Uli Feigl verteidigte in der Vergangenheit den SV Bad Heilbrunn

Das gute Verhältnis geht zurück ins alte Jahrtausend. Männer wie Robert Rieker und Hans Bachhuber zählt Uli Feigl auf, mit denen man sich früher gern gemessen hat auf dem Fußballplatz. „Man kennt sich seit Ewigkeiten“, sagt der Abteilungsleiter des ASV. Stück um Stück wuchs eine Verbindung zwischen beiden Dörfern, wie sie zu den Nachbarn aus Penzberg und Murnau nie hätte entstehen können. Hielten die sich doch schon immer in anderen Sphären auf.

Fest verbandelt ist man nun seit fünf Jahren, als Bad Heilbrunn mit dem Sprung in die Landesliga die Grenzen des Machbaren für einen Dorfverein ohne großen Nachwuchs und vor allem ohne finanziellen Hintergrund sprengte. Nichts beeindruckt Uli Feigl mehr an diesem Konstrukt. Einmal ist es vorgekommen, dass ihn ein Unwissender angesprochen hat und schimpfte, dass die in Bad Heilbrunn drüben doch viel Pulver bekommen. Uli Feigl widersprach vehement. „Du weißt, dass das nicht der Fall ist.“ Habach und Bad Heilbrunn sind Brüder in der Gesinnung und der Vereinspolitik. Kontinuität, Kameradschaft und die eigene Identität stehen über allem.

„Wir müssen voll dagegenhalten. Das muss eine Schlacht werden.“

Markus Vogt kommt in diesem Zusammenhang auf Trainerkollege Walter Lang zu sprechen, der seit 2014 im Amt ist. „Als Person ist das beeindruckend, dass man sich da nicht abnutzt“, lobt Vogt. In Habach wird man keinen finden, der ein schlechtes Wort über Walter Lang verliert. Selbst als Lang und die Bad Heilbrunner Maximilian Nebl für die Landesliga verpflichten wollten, lief das höchst sportlich ab auf der Führungsetage. Nebl blieb und schoss den ASV selbst in die Bezirksliga.

„Mann der Stunde“ nannten ihn die Neurieder zuletzt nach zwei weiteren Treffern. „Der ist gut drauf, der Junge. Er hat einfach das Niveau“, lobt Markus Vogt. Viele sehen allerdings nicht die Wege nach hinten. Habach ist eine Kontermannschaft und dieser Stil erfordert bedingungslose Defensivarbeit von allen. Gegen Heilbrunn kommt nochmals eine Portion mehr an Härte dazu. Beide Teams kennen sich auswendig, auch wenn sie fünf Jahre nicht gegeneinander gespielt haben. Man sieht sich oft genug, da die Heimspiele an unterschiedlichen Tagen steigen. Markus Vogt sagt: „Wir müssen voll dagegenhalten. Das muss eine Schlacht werden.“ (ANDREAS MAYR)