SV Bernried sichert ersten Platz im Topspiel - TSV Pähl ist aus dem Rennen

Martin Plonner traf doppelt. © FuPa

Jetzt dürfen sie beim SV Bernried ganz offiziell feiern: Mit dem 3:1-Heimsieg im Schlagerspiel gegen die zweitplatzierte SG Starnberg/Söcking hat das Team von Trainer Florian Schindler sich vorzeitig den ersten Platz und damit auch die Qualifikation für die Meisterrunde gesichert.

A-Klasse 6

SV Bernried 3

SG Söcking/Starnberg 1

Tore: 1:0 (64.) Stefan Thorin, 2:0 (67.) Patrick Rösler, 3:0 (85.) Nicolas Dolderer, 3:1 (90.) Mujo Causevic. Gelbe Karten: Bernried 1, Söcking/Starnberg 3. Schiedsrichter: Alexander Strobel. Zuschauer: 75.

TSV Hechendorf 3

FC Seeshaupt 0

Tore: 1:0 (5.) Dominik Stützer (Elfmeter), 2:0 (67.) Fabian Jung, 3:0 (88.) Fabian Jung. Gelbe Karten: Hechendorf 2, Seeshaupt 1. Schiedsrichter: Martin Preininger. Zuschauer: 50.

A-Klasse 8

Der Kampf um den dritten und letzten Platz in der Meisterrunde spitzt sich immer mehr zu. Die besten Karten vor dem abschließenden Spieltag nächste Woche hat der SC Böbing. Der kam im vogelwilden Nachbarderby gegen den Tabellenletzten Hohenpeißenberg trotz eines Dreierpacks von Fabian Kees nicht über ein 4:4 hinaus, in den letzten beiden Partien haben die Böbinger ihr Schicksal aber in den eigenen Händen. Raus aus dem Rennen ist mittlerweile der TSV Pähl, der sich zu Hause dem SV Herzogsägmühle mit 1:3 geschlagen geben musste. Herzogsägmühle ist ebenso noch im Rennen um einen der ersten drei Plätze wie der SV Wessobrunn, der gegen den bereits qualifizierten SV Haunshofen ein 0:0 erkämpfte. Am kommenden Mittwoch, 2. November, erwartet der SC Böbing die Pähler zum Nachholspiel.

SC Böbing 4

TSV Hohenpeißenberg 4

Tore: 0:1 (1.) Alessandro Farigu, 1:1 (9.) Fabian Kees, 2:1 (16.) Fabian Kees (Elfmeter), 3:1 (31.) Fabian Kees, 3:2 (71.) Markus Radlmaier (Elfmeter), 3:3 (76.) Marco Kechele, 4:3 (88.) David Keßler, 4:4 (90.+1) Tobias Haberstock. Gelbe Karten: Böbing 1, Hohenpeißenberg 1. Gelb-rote Karte: Hohenpeißenberg: Stefan Radlmaier (82.). Schiedsrichter: k. A.. Zuschauer: 150.

TSV Pähl 1

SV Herzogsägmühle 3

Tore: 1:0 (17.) Tim Liesske, 1:1 (45.+1) Mohamed Jallo, 1:2 (56.) Tony Tarelagha, 1:3 (90.+3) Tony Tarelagha. Gelbe Karten: Pähl 1, Herzogsägmühle 3. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 90.

SV Wessobrunn-H. 0

SV Haunshofen 0

Tore: keine. Gelbe Karten: Wessobrunn 3, Haunshofen 4. Gelb-rote Karte: Wessobrunn: Markus Rieger (85.). Schiedsrichter: Gökan Kaya. Zuschauer: 50.

A-Klasse 9

Vier Mannschaften ringen noch um zwei Plätze in der Meisterrunde. In aussichtsreiche Position gebracht haben sich die Ballermänner des SV Eberfing mit ihrem 7:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Antdorf/Iffeldorf II. In den vergangenen vier siegreichen Partien haben die Eberfinger satte 24 Treffer erzielt. Neben dem SV Polling II, der den Mitbewerber ASV Habach II bezwang (siehe nebenstehender Bericht), kann auch noch Bichl, der gegen den souveränen Spitzenreiter SG Hungerbach unterlag, die Meisterrunde erreichen.

SV Uffing II 1

FC Penzberg II 2

Tore: 0:1 (40.) Orcun Sik, 0:2 (65.) Talha Yerli, 1:2 (83.) Alexander Diepold. Gelbe Karten: Uffing 0, Penzberg 1. Gelb-rote Karte: Penzberg: Erdogan Kurtar (72.). Schiedsrichter: Michael Brandl. Zuschauer: 46.

SF Bichl 2

SG Hungerbach 3

Tore: 1:0 (15.) Justin Rösch, 1:1 (22.) Max Habermann, 1:2 (58.) Josef Frankl, 2:2 (62.) Michael Geißler (Elfmeter), 2:3 (90.+2) Maximilian Tafertshofer (Elfmeter). Gelbe Karten: Bichl 3, Hungerbach 2. Schiedsrichter: Max Gall. Zuschauer: 80.

SV Eberfing 7

SG Antdorf/Iffeldorf II 0

Tore: 1:0 (2.) Dominik Bamgratz, 2:0 (17.) Nicolas Langenegger, 3:0 (41.) Dominik Bamgratz, 4:0 (43.) Martin Plonner (Elfmeter), 5:0 (49.) Martin Plonner, 6:0 (60.) Martin Plonner, 7:0 (88.) Bernhard Spensberger (Elfmeter). Gelbe Karten: Eberfing 0, Antdorf/Iffeldorf 3. Schiedsrichter: Stephan Neumann. Zuschauer: 56. sh