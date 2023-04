SV Eberfing: Ehrenberg triff gegen Bichl vorne und hinten - Plonner sorgt für Last-Minute-Jubel

„Es geht immer um was“

Von Andreas Mayr

„Es geht immer um was“, sagt Eberfings Martin Plonner Beim Heimspiel gegen Bichl sorgte der Torjäger mit seinem späten Treffer für kollektive Freude.

Eberfing – Kaum zu glauben, dass es sportlich nichts mehr zu holen gibt für den A-Klassisten SV Eberfing. Wie sich Martin Plonner und seine Kollegen in der 90. Minute über den Ausgleich freuten, erinnerte fast schon an die Bundesliga. „Das ist das Schöne am Fußball: Es geht immer um was“, sagt Plonner, der Torschütze zum 2:2. Das war mal wieder so ein Plonner-Tor.

Eine Flanke des aufgerückten Torwarts Benjamin Werner verhüpfte erst, sprang dann einem Bichler ans Schienbein und landete schließlich beim ewigen Torjäger. „Das ist dann meins“, sagt Plonner über alles was folgte: Mit einem Haken setzte er seinen Verteidiger außer Gefecht und vollstreckte sicher. Der „SV Willensstark“ hatte mal wieder zugeschlagen und einen 0:2-Rückstand umgebogen.

Mit kleinen, wuseligen Angreifern hat der SV Eberfing seine Probleme

Bis zur Pause sah das ziemlich beängstigend aus, was Eberfing bot. In sämtlichen Bereichen, die nichts mit spielerischer Klasse zu tun haben, überragte Bichl die Gastgeber. Von „Zweiten Bällen“ bis Zweikämpfen: „Überall waren sie giftiger und frischer“, sagt Martin Plonner. Womöglich lag das an der eher schwächeren Trainingsbeteiligung der vergangenen Wochen. „Das merkst du irgendwann“, sagt Martin Plonner.

Die größte Mühe hatte Eberfing mit den flinken Spielern im Bichler Trikot. Das ist weiß Gott keine neue Erkenntnis. Die Defensive des SVE setzt sich zum großen Teil aus robusten, kantigen Männern zusammen, die einen im Zweikampf von der Spur abdrängen können. Mit kleinen, wuseligen Angreifern, die es mit Schnelligkeit probieren, „haben wir unsere Probleme“, räumt Martin Plonner ein. Ständig hinterher zu laufen, sei deprimierend.

Bichls Idemudia Osadolor trifft selbst und bereitet zweiten Treffer per Flanke vor

Bichls Bester an diesem Sonntag passte genau ins Profil: Idemudia Osadolor spurtete die rechte Außenbahn rauf und runter. In Hälfte eins holte er einen Elfmeter heraus. Gewiss war’s kein harter Kontakt. Doch weil Schiedsrichter Ilhan Yücel den ganzen Nachmittag einen Tick kleinlicher pfiff, „kann man den schon geben“, sagt auch Plonner.

Ihn ärgert, dass es sein Team zweimal davor verpasste, den Ball zu klären. „Ein cleverer Spieler hakt da ein“, sagt Plonner. Bei Treffer zwei marschierte Osadolor erneut über rechts und flankte so streng, dass Eberfing (in Person von Dominik Ehrenberg) den Ball ins eigene Tor schoss. Es sah düster aus, und das lag nur in zweiter Linie an der dicken Gewitterwolke über dem Sportplatz.

„Da kannst du nicht schön-schön spielen. Da musst du über Kampf reinkommen. Das ist in den Hobbyklassen das A und O.“

Doch mit einem Mal erinnerten sich die Gastgeber an die Worte aus der Halbzeit. „Wir müssen im Kopf frischer sein“, hatte Trainer Bernd Buchner gefordert. Das ging in dem Fall nur über den Kampf. Denn der Eberfinger Sportplatz „ist wirklich schlecht“, sagt Plonner. „Da kannst du nicht schön-schön spielen. Da musst du über Kampf reinkommen. Das ist in den Hobbyklassen das A und O.“

Nach dem 0:2 fiel der Schalter sehr schnell. Mit einem starken Kopfball nach Freistoß korrigierte Dominik Ehrenberg sein Malheur umgehend. Der Treffer zum 1:2 sorgte für eine Dynamik, die Plonner auf quasi jedem Level wieder findet: „Das sieht man selbst in der Bundesliga, dass eine Mannschaft wie Bayern ein Tor kassiert und zusammen bricht. Dafür ist man zu lange im Geschäft.“

SV Eberfing und SF Bichl haben Klassenerhalt fast sicher

Eberfings Präsenz gepaart mit dem 1:2 warf die Bichler um. „Den Ruck kriegt man mit“, sagt Martin Plonner. Gerade bei Freistößen drückte und drängte der SVE die Gäste in die Verteidigung. Bereits vor dem Ausgleich zischten mehrere gefährliche Bälle in den Strafraum der Bichler.

Der letzte rutschte durch. Sehr zur Freude von Plonner und den Eberfingern. „Im Nachhinein können beide damit leben“, findet der Torjäger, der derzeit im Mittelfeld spielt. Schließlich belegen beide die Plätze eins und zwei in der Abstiegsrunde R – und haben damit den Klassenerhalt so gut wie sicher. (ANDREAS MAYR)

Statistik

SV Eberfing 2 SF Bichl 2

Tore: 0:1 (13.) Kinghorst (Elfmeter), 0:2 (56.) Ehrenberg (Eigentor), 1:2 (66.) Ehrenberg, 2:2 (89.) Plonner. Gelbe Karten: Eberfing 1, Bichl 1. Schiedsrichter: Ilhan Yücel. Zuschauer: 50.