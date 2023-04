SV Eberfing: Martin Plonner kritisiert neues Zugspitz-Liga-System

Von: Andreas Mayr

Auf seine Torjäger-Qualität ist eben Verlass: Martin Plonner (Mi.) bejubelt seinen Treffer zum 2:2; mit ihm freut sich Johannes Ammer (r.). © Andreas Mayr

Martin Plonner, Stürmer des SVE und Abteilungsleiter der Fußballer, kann sich mit dem neuen Liga-System in der Region Zugspitze nicht anfreunden.

Eberfing – Gerade in einem Frühjahr wie diesem haben sie ja sonst nicht viel, für das sie spielen könnten. Das Thema „Abstieg“ hat sich nach Erfolgen im März und April früh erledigt. Und um die vorderen Plätze in der A-Klasse durften sie gar nicht mehr mitmischen, weil der Verband ja einen neuen Modus testet. In Eberfing bleiben sie bei ihrer Meinung: „Meinetwegen können wir das wieder aufhören“, sagt Martin Plonner. So hat er sich im Laufe des Jahres immer wieder geäußert.

SV Eberfing: „Jetzt hast du noch acht Freundschaftsspiele“

Der SVE gehört zu den Leidtragenden des neuen Systems im Kreis „Zugspitze“. Um ein paar Punkte – im Eberfinger Fall zwei – zu schlecht für die Meisterrunde, aber bei weitem zu gut für die Abstiegsrunde. Nach zwei Siegen zum Neujahrsstart war Martin Plonner schon klar: „Jetzt hast du noch acht Freundschaftsspiele. Für uns war’s extrem schade.“ Ein halbes Jahr in der Bedeutungslosigkeit hat ihnen der Verband beschert, wenn man es besonders drastisch ausdrücken mag.

„Du hättest noch vorne anklopfen können“, sagt Plonner mit Hinweis auf die Tabellenkonstellation. Bis zu Rang zwei – im alten Modus der Relegationsplatz – fehlten nur vier Zähler. Das wäre eine feurige Rückserie geworden. Denn die Eberfinger sind gut drauf, haben in der Abstiegsrunde erst einmal verloren. Deshalb hofft Plonner nun auf Einsicht bei den Funktionären. „Es wäre schön, wenn der Verband sich hinstellt und sagt: ,Wir haben es probiert, hören aber auch wieder auf.‘“ Vorausgesetzt, die Mehrheit denkt wie Martin Plonner.

Ob sich die sportliche Langeweile auch auf die Laune der Eberfinger niederschlägt, kann man hingegen nicht so genau feststellen. „Wir haben einfach zu wenig Leute, jeden Sonntag ist der Kader auf Kante genäht“, sagt Martin Plonner. Das geht aber schon seit einigen Jahren so. Früher, als sie noch in der Kreisliga antraten, war das anders, da trieb sie zu einem beträchtlichen Teil auch der Ehrgeiz an. Nun halten sie die Gaudi und die Gemeinschaft von Sonntagen auf dem Sofa fern. „Für die Bedingungen sind wir eine gute Truppe. Die, die da sind, ziehen mit“, lobt Martin Plonner.

Mit Bernd Buchner haben sie in dieser Saison auch einen Coach gefunden, der zumindest einmal die Woche das Training organisiert. Den Rest übernimmt in gewohnter Manier die Mannschaft. An den übrigen Tagen trainieren sie sich selbst. Abwechselnd muss jeder eine Einheit vorbereiten. „Eine schöne Sache, da muss jeder einmal nachdenken“, sagt der Torjäger. Und so werden sie auch die Hundstage in dieser „komischen Liga“ hinter sich bringen, wie Plonner sagt. In der kommenden Saison greifen sie wieder an. Es soll dann in die Meisterrunde gehen, damit ihnen dieser Firlefanz ein zweites Mal erspart bleibt. (Andreas Mayr)