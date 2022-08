SV Haunshofen mit hoher Erwartung - „Ziel ist ganz klar ein Platz unter den ersten drei“

Von: Stefan Schnürer

Hat klare Vorstellungen: Haunshofens neuer Trainer Martin Fendt (Mitte; hier mit Magnus Kroiher, links, und Marc Reichl nach dem Sieg gegen Herzogsägmühle) peilt mit seinem Team einen Platz unter den ersten Drei an. Foto: gronau © gronau

Beim SV Haunshofen sind die Ansprüche gestiegen. Für Trainer Martin Fendt und seine Mannschaft ist das ausgerufene Ziel das Erreichen der Aufstiegsrunde.

Haunshofen – Der SV Haunshofen gehört in der A-Klasse mittlerweile zur Beletage. In der abgebrochenen Coronasaison 2019/21 belegte der SVH den zweiten Platz. Bedauerlicherweise war diese Platzierung wertlos, da die Relegation in dieser Spielzeit nicht ausgetragen wurde. 2021/22 spielten die Haunshofener lange Zeit um die Aufstiegsplätze mit. Im Endspurt ging ihnen jedoch die Puste aus, das Team erreichte schlussendlich den vierten Rang.

Aufgrund dieser Platzierungen im Vorderfeld der A-Klasse sind die Ansprüche gestiegen. „Ziel ist ganz klar ein Platz unter den ersten drei“, sagt Martin Fendt, seit dieser Saison Trainer der Haunshofener. Gemäß des neuen Spielmodus’, der seit dieser Saison gilt, bedeutet das: seine Mannschaft soll auf alle Fälle die Aufstiegsrunde erreichen. Dass dies nicht leicht werden wird, bewies das erste – und bis dato einzige – Punktspiel, das der SVH ausgetragen hat: Auf eigenem Platz bedurfte es gegen Herzogsägmühle schon eines 0:3-Rückstands, damit ein Ruck durchs Team ging. Immerhin bewiesen die Haunshofener anschließend einen überwältigenden Kampfgeist und verwandelten den Rückstand binnen 25 Minuten in einen 4:3-Sieg. „Solche Spiele brauche ich nicht oft“, sagte Coach Fendt hinterher.

Die Vorbereitung lief seinen Informationen nach „nicht optimal“. Wegen der hohen Temperaturen in diesem Sommer sei ein Training unter voller Belastung kaum möglich gewesen. Zudem seien einige Testspiele ausgefallen, „weil der Gegner abgesagt hat“, so Fendt. Darüber hinaus habe die Mannschaft Verletzungsprobleme aus der vergangenen Saison in die neue mitgenommen. Das bedeutet: Viel darf nicht passieren, damit der dünne Kader nicht überstrapaziert wird.

Coach Fendt hofft, dass der hart erkämpfte Sieg gegen Herzogsägmühle seinem Team einen Schub für die kommenden Aufgaben gibt. Die nächste erwartet die Haunshofener am heutigen Dienstag beim Auswärtsspiel gegen den TSV Hohenpeißenberg (19 Uhr). Auch der Kreisklassen-Absteiger bot zuletzt gegen Herzogsägmühle ein Spektakel und siegte mit 5:4. Gestartet waren die Hohenpeißenberger mit einer 0:4-Niederlage in Pähl. Als Topfavoriten in der A-Klasse 8 bezeichnet Fendt den SV Raisting, der wie Hohenpeißenberg aus der Kreisklasse runter musste. Mäßig begeistert ist Haunshofens Coach vom Spielplan für seine Mannschaft. Die Hohenpeißenberg-Partie am ersten Spieltag wurde auf heute verlegt, am vergangenen Wochenende war der SVH spielfrei. „So kommst du nicht in deinen Rhythmus“, beklagt Fendt. (Stefan Schnürer)