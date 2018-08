SV Lichtenau verliert in letzter Sekunde gegen Höhenrain II

Der SVL hatte am Wochenende viel Pech.

Unstrittiger Strafstoß in der Nachspielzeit

von Paul Hopp schließen

Der Spielausgang „war sehr bitter“, sagte Detlef Würfel, der Sprecher des SVL Weilheim. Durch einen Strafstoß buchstäblich in letzter Sekunde verlor das Team aus der Kreisstadt sein Auswärtsspiel in der B-Klasse 5 beim FSV Höhenrain II noch mit 2:3 (0:1).

Was die Weilheimer ärgerte, war der Umstand, dass der Schiedsrichter die Nachspielzeit regelrecht ausufern ließ und deutlich mehr als nur ein paar Minuten draufpackte. Warum er das tat, erschloss sich den Gästen nicht. Der Strafstoß „war einer, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren“, sagte Würfel. Höhenrain erzielte kurz vor der Pause das 1:0 (43.). Nach dem Wechsel drehten Diamond Owelle (74.) und Domagoj Sipic (82.) mit ihren Treffern den Spieß um. Beide SVL-Spieler waren eingewechselt worden. Kurz vor Schluss gelang den Gastgebern das 2:2 (87.). In der langen Nachspielzeit wurde dem SVL der Elfmeter zum Verhängnis. Für die Weilheimer war es die erste Saisonniederlage. Am Sonntag, 2. September, erwartet der SVL zu Hause den SV Wielenbach II (Anstoß: 14 Uhr).