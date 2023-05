„Momentum ist gerade auf unserer Seite“ – SV Polling befindet sich „kurz vor der Ziellinie“

Von: Christian Heinrich

Teilen

Auf dem Weg Richtung Tor ist hier ein Pollinger (in Schwarz). In dieser Situation klappt’s mit dem Führungstreffer gegen Münsing aber noch nicht. Foto: Gronau © Gronau

Michael Schöttl hatte seine eigene Erklärung für den 2:0-Erfolg über den SV Münsing. „Das Momentum ist gerade auf unserer Seite“, stellte der Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Polling erleichtert fest.

Polling – Weil seine Elf zurzeit einen Lauf hat, überstand sie auch die kritische Situation kurz vor der Halbzeitpause ohne Folgen. Nach einem Handspiel von Fabian Berg im Strafraum bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Sebastian Schönacher an die Latte schweißte. So mussten die Pollinger nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen. „Man muss sich das auch erarbeiten“, pochte Schöttl darauf, dass es sich dabei nicht um reines Glück handelte. Sein Team war in der ersten Hälfte tonangebend und hätte führen können, wenn Maximilian Baumgartner und Fabio Hägl mehr aus ihren Chancen gemacht hätten. Hadern wollte jedoch niemand, weil sie beim Sportverein wissen, dass sich im Laufe einer Begegnung genügend gute Möglichkeiten ergeben können.

Und so waren nach dem Seitenwechsel gerade drei Minuten vergangen, als Michael Schwinghammer mit einem klassischen Heber aus 30 Metern die Führung erzielte. Hinter dem Treffer steckte richtig Arbeit. Die Pollinger hatten zuvor durch Pressing den gegnerischen Keeper so sehr unter Druck gesetzt, dass er den Ball unkontrolliert zu Schwinghammer schlug. Es war ein Wirkungstreffer für die Gäste, die danach ins Straucheln gerieten.

Klassenerhalt ist für den SVP wohl nur noch Formsache

Nur schlugen die Platzherren kein Kapital aus dieser Drangphase. „Wenn es ab der 70. Minute 3:0 für uns steht, braucht sich niemand zu beschweren“, konstatierte Schöttl. Fabio Hägl hatte zwei glasklare Chancen auf dem Fuß, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. Nicht anders erging es Philipp Seligmann, dem sich ebenfalls zwei Mal die Gelegenheit bot, den Vorsprung auszubauen. Der Chancenwucher hätte sich fast noch gerächt, als die Münsinger gegen Ende der Partie alles auf eine Karte setzten und bei Standards ihren Torhüter nach vorne beorderten. In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete Pollings Keeper Mathias Schuster nach einer Ecke, bevor Michael Schwinghammer mit einem weiten Schlag den Ball aus der Gefahrenzone beförderte. Baumgartner nahm ihn auf und brauchte ihn nur noch in das verwaiste Münsinger Gehäuse zu tragen.

Es waren wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, die der Sportverein am Mittwoch im Nachholspiel gegen die DJK Waldram noch vergolden kann. „Wenn wir da gewinnen“, sagt Schöttl, „sind wir kurz vor der Ziellinie.“ Dann ist der Klassenerhalt so gut wie geschafft.

Statistik

SV Polling 2 SV Münsing 0

Tore: 1:0 (48.) Schwinghammer, 2:0 (90.+5) Baumgartner. Gelbe Karten: keine Angaben. Schiedsrichter: Simon Hartmann. Zuschauer: keine Angabe.