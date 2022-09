Ein gebrauchter Tag: Habach verliert Spiel, Nebl und Tabellenspitze

Von: Oliver Rabuser

Mit dem Treffer zum 2:3 sorgte Habachs Felix Habersetzer (in Blau) für einen turbulenten Schlussspurt. Foto: Rabuser © Rabuser

Der Schlussakkord war vollgepackt mit Ereignissen: rote Karte, Elfer in der Nachspielzeit, frenetisch jubelnde Fußballer.

Münsing – Der ASV Habach allerdings hatte in jeder Hinsicht das Nachsehen. Gleiches gilt für das Ergebnis. Am Ende stand ein 3:2-Erfolg für Aufsteiger SV Münsing zu Buche, weil der viel mehr Leidenschaft an den Tag legte, sich so den Überraschungsdreier redlich verdiente.

„Es war heute nicht so der Zug drin“, sagte ASV-Coach Markus Vogt, dessen Fußballer als Tabellenführer nach Münsing gefahren waren. „Kopf und Spielglück waren nicht ganz da.“

Die Niederlage an sich wäre sicher verschmerzbar gewesen. Passiert halt. Aber zu allem Überfluss verletzte sich Torjäger Maximilian Nebl am Knöchel – Vogt befürchtet einen längeren Ausfall.

In der ersten Halbzeit war Münsing in Führung gegangen. Wenig später forderten die Gastgeber die Hinausstellung von Christian Radiske nach Notbremse an Sebastian Schönacher. Der Schiedsrichter beließ es aber bei einer Verwarnung. So nutzte Martin Leiß eine der wenigen flüssigen Kombinationen zu einem satten Rechtsschuss aus halbrechter Position zum 1:1-Ausgleich.

Der Tag des ASV wurde es dennoch nicht mehr. Im Gegenteil. Abteilungsleiter Uli Feigl ahnte das zur Pause. Weder passten Laufbereitschaft noch Körpersprache oder das Stellungsspiel. „Schwer, den Schalter dann noch umzulegen“, unkte Feigl. Gleich nach der Halbzeit fingen sich die Gäste einen Doppelschlag ein, wobei zumindest dem zweiten Treffer des SVM der Abseitsverdacht anhaftete. Habachs Endspurt wurde zunächst vom 2:3 befeuert. Felix Habersetzer nagelte einen Chipball von Maximilian Feigl volley in die Maschen. Dann aber verlor Kapitän Feigl nach nicht geahndetem Beinstellen gegen ihn die Nerven; er rempelte Lorenz Niggl als den vermeintlichen Sünder mit sechs Metern Anlauf zu Boden. „Da darf er sich nicht hinreißen lassen“, monierte Vogt. Noch einmal half der Fußballgott: Habach bekam einen Strafstoß nach völlig überflüssigem Vergehen zugesprochen. Leiß trat an, zielte nicht schlecht, aber Tormann Markus Hirn machte sich lang und fischte die Kugel aus dem Eck. Und damit waren sämtliche Joker endgültig aufgebraucht. (or)

SV Münsing - ASV Habach 3:2

Tore: 1:0 (16.) Schönacher, 1:1 (36.) Leiß, 2:1 (50.) Schönacher, 3:1 (52.) Hauptmann, 3:2 (66.) Habersetzer. Gelbe Karten: Münsing 4, Habach 5. Rote Karte: Habach: Feigl (87.). Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 130.