„Bockstarke Leistung“ - Polling nutzt Habachs Fehler eiskalt aus

Von: Roland Halmel

Teilen

Da nahm das Unheil für Habach seinen Anfang: Maximilian Baumgartner (im schwarzen Trikot) vollendet kurz vor der Pause zum 1:0. Der Pollinger erzielte später noch einen weiteren Treffer. Foto: halmel © halmel

Die Wiedergutmachung für die 0:5-Pleite beim ASV Habach im Hinspiel ist dem SV Polling gelungen. Im zweiten Duell gegen den favorisierten Nachbarn setzte sich der SVP auf eigenem Platz klar mit 4:1 (1:0) durch.

Polling/Habach – „Das war eine bockstarke Leistung, wir haben die Habacher nicht ins Spiel kommen lassen. Wir sind fokussiert aus der Kabine gekommen und haben dann auch die Tore gemacht“, sagte der sichtlich zufriedene SVP-Coach Michael Schöttl, während die Habacher mit hängenden Köpfen vom Platz schlichen. „Nach dem Warmmachen hatte ich noch einen guten Eindruck, wir sind dann aber schlecht ins Spiel gekommen. Und wenn man so viele individuelle Fehler macht, kann man nicht gewinnen“, so das enttäuschende Fazit von ASVTrainer Markus Vogt. „Jetzt erwarte ich in der kommenden Woche im Endspiel um Platz zwei gegen Ohlstadt eine Reaktion“, so Vogt.

Seine Mannschaft fand sich gegen die giftigen Pollinger zunächst nicht zurecht. Die Hausherren versuchten, den Spielaufbau beim ASV früh zu stören – was gut gelang. Chancen bekamen die Zuschauer in der Anfangsphase allerdings kaum zu sehen. Einzig Felipe Creutzner sorgte einmal für Gefahr vor dem ASV-Kasten (10.). Erst nach einer Trinkpause Mitte der ersten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf. Den Gästefans lag der Torjubel schon auf den Lippen, als Felix Habersetzer aus 15 Metern abzog und der Ball Richtung Kreuzeck flog. Pollings Keeper Benedikt Karl pflückte die Kugel jedoch mit einer Glanzparade aus dem Winkel (26.). Eine Viertelstunde später brannte es auf der Gegenseite. Philipp Seligmanns Hereingabe von der linken Seite ließ Creutzner durch, sodass der hinter ihm postierte Maximilian Baumgartner unbedrängt zum 1:0 einschießen konnte (41.). Gleich im Gegenzug lag aber der Ausgleich in der Luft. Weil die SVP-Abwehr nicht sortiert war, konnte Philipp Puchner abschließen. Der Habacher traf aber nur den Pfosten (43.).

Aus der Kabine kamen die Habacher mit viel Schwung. Die Anfangsoffensive der Gäste überstanden die Pollinger aber unbeschadet. Kurz nachdem sich ASV-Kapitän Benedikt Heckmeier wegen einer Knieverletzung verabschiedet hatte, kassierten die Habacher den nächsten Nackenschlag. Bei einer Freistoßflanke von Markus Kaspar kam von Torhüter Tobias Radiske das Kommando „Torwart“. Der ASV-Schlussmann verpasste aber den Ball, sodass Fabian Berg zum 2:0 einköpfen konnte (60.). Damit belohnte sich der Pollinger Verteidiger, der bis dahin ASV-Torjäger Maximilian Nebl komplett kaltgestellt hatte. „Der Ausfall unseres Kapitäns und das anschließende Gegentor waren die Knackpunkte“, bekannte Vogt.

Gleich im Anschluss sorgten die Radiske-Brüder mit einer unfreiwilligen Einlage für die Vorentscheidung. Die Kopfballrückgabe von Verteidiger Christian konnte Torhüter Tobias nicht festhalten. Der mitgelaufene Creutzner staubte zum 3:0 ab (64.). Die Habacher rappelten sich in der Folge aber wieder auf. Nebl nutzte eine Nachlässigkeit der Pollinger und brachte Habach auf 1:3 heran. Mit einem Heber überwand er SVP-Keeper Karl (74.). Spannung kam aber keine mehr auf. Ein Ballverlust der Gäste im Mittelfeld nach einem energischen Einsatz von Seligmann brachte die Entscheidung. Der Ball landete bei Baumgartner, der umspielte Tobias Radiske und vollendete zum 4:1 (77.). (Roland Halmel)

Statistik

SV Polling - ASV Habach 4:1

Tore: 1:0 (41.) Maximilian Baumgartner, 2:0 (60.) Berg, 3:0 (64.) Creutzner, 3:1 (74.) Nebl, 4:1 (77.) Maximilian Baumgartner. Gelbe Karten: Polling 3, Habach 0. Schiedsrichter: Kilian Krammer. Zuschauer: 280.