SV Polling: Aufstiegshelden von 1983 treffen sich nach 40 Jahren im Klosterwirt

SV Polling stieg in die BZL auf

Von Alexander Kraus schließen

Der SV Polling war vor genau 40 Jahren in die Bezirksliga aufgestiegen. Die damaligen Spieler trafen sich zu einer Jubiläumsfeier im Klosterwirt.

Polling – Als der SV Polling 1983, also vor genau 40 Jahren, den Aufstieg in die Bezirksliga Süd schaffte, gab es noch keine abkippende Sechs und keine Dreierkette, Gegenpressing war ein Fremdwort und die hängende Neun musste noch erfunden werden. In der Halbzeitpause gab es Wasser, im Winter Tee, es wurde mit Libero und Mittelstürmer gespielt. Das taten die Pollinger Kicker in der Saison 1982/83 so gut, dass es mit der Meisterschaft in der A-Klasse (heute Kreisliga) klappte.

Jetzt haben sich die Helden von einst zu einer Feier in der Klosterwirtschaft getroffen. Helmut Karg, der zusammen mit dem damaligen Manager Richard Hartmann dieses Treffen organisiert hatte, war begeistert: „Es war ein wunderbares Beisammensein, wir haben sehr viele Erinnerungen aufgefrischt.“

Fast alle Eingeladenen waren da – Manche Spieler haben sich fast 40 nicht mehr gesehen

Von den über 30 Eingeladenen konnten nur zwei nicht kommen. „Wir haben uns teilweise fast 40 Jahre nicht mehr gesehen“, sagte Karg, der sich über den Zuspruch sehr freute. Als letzte trafen Jogi Schwinghammer, Hans Trapp, Ludwig Hutter und Sepp Schilcher in der Gaststube ein. Groß war da das Gejohle und Gelächter in der Runde, als sich die Spieler und die Vorstandschaft von damals über die früheren Zeiten unterhielten.

„Mei, is’ des der alte Zimmerly?“, schrie Schilcher unter dem Gegröhle der Ex-Kameraden. Günther Zimmerly war als exzentrischer Paradiesvogel bekannt, der jedoch als Torhüter die gegnerischen Angreifer oftmals zur Verzweiflung brachte.

Austausch über alte Geschichten: Spielberichte, Tore, Gegner und Spielerpässe

Es wurde ein langer Abend im Klosterwirt. Einige Ex-Kicker studierten die Spielberichte, Zeitungsausschnitte und Stadionheftchen von damals, andere plauderten lieber mit ihren alten Mitspielern über die Tore und Gegner von einst. Einen ganz besonderen Gag ließ sich Manager Hartmann einfallen: Er verteilte die noch vorhandenen Spielerpässe, die von den Betroffenen teils staunend, teils mit Entsetzen entgegengenommen wurden.

Übrigens: Nach zwei Jahren war Schluss mit Bezirksliga-Fußball in Polling. In der ersten Spielzeit schaffte das Team den Klassenerhalt, in der zweiten folgte – nach der Tabellenführung am neunten Spieltag – der Absturz und der Abstieg 1985. Bei diesem Treffen standen aber die erfolgreichen Zeiten im Vordergrund. „Vor 40 Jahren waren wir eine saugute Truppe, das war jetzt auch wieder so“, zog Karg eine rundum positive Bilanz des Treffens. „Eine Wiederholung ist erwünscht – aber nicht erst nach 40 Jahren.“ (Alexander Kraus)