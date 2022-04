Polling: Auswärtssieg in Bad Kohlgrub - Klassenerhalt rückt näher für dezimierte Färber-Elf

Von: Christian Heinrich

Co-Trainer Michael Schöttl (r.): Gegen Polling blieb ihm ein Einsatz erspart © Andreas Mayr

Polling macht gegen Bad Kohlgrub einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Trotz mehrerer Ausfälle siegt die Elf von Trainer Robert Färber souverän mit 4:1.

Polling – Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Robert Färber hatte keine andere Wahl, als den Namen seines Co-Trainers auf den Spielberichtsbogen zu setzen. „Wir hoffen, dass wir ihn nicht brauchen“, betete der Übungsleiter des SV Polling zu allen Heiligen, dass der Kelch an Michael Schöttl vorbeigehen möge und er in das Kräftemessen mit dem FC Bad Kohlgrub nicht eingreifen brauchte. Färber musste vor dem Kellerduell beim Tabellenletzten die kurzfristige Absage von drei Kickern verkraften, die sich am Morgen ziemlich krank fühlten. Damit war der stolze Kader des SVP, der in guten Zeiten bis zu 20 Kreisliga-taugliche Akteure zählt, auf ein gutes Dutzend geschmolzen. „Das war alles auf Kante genäht“, räumte der Coach ein.

Trotzdem ging alles gut und die Pollinger holten in Bad Kohlgrub die erwarteten drei Punkte. Am Ende fiel das Ergebnis mit 4:1 (2:0) sogar recht deutlich aus, obwohl das Resultat dem Gegner schmeichelte. Färber sah seine Kicker „fünf-, sechs-, siebenmal allein vor dem gegnerischen Torwart auftauchen“. Nur erwies sich FC-Torhüter Nicolas Franz als schwer zu überwinden. Bei einer Begegnung, in der es für beide Parteien gleichermaßen um die Zukunft ging, können solche Fehlschüsse dramatische Auswirkungen auf das weitere Geschehen nehmen.

Dass dies nicht passierte, lag auch daran, dass die Gäste bereits nach sieben Minuten durch Maximilian Baumgartner in Führung gingen. Während die Platzherren noch darüber sinnierten, wie sie den Rückstand aufholen sollten, legte Baumgartner das 2:0 für den SVP nach. „Wir haben uns das Leben ziemlich leicht gemacht“, berichtete Färber. Seine Elf sollte von diesem Vorsprung profitierten.

Denn nun fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass der Trainer auf einigen Positionen improvisieren musste. Seine Kicker spielten ihren Stiefel solide runter und ließen nicht nach in ihrem Bemühen, das Resultat noch deutlicher zu gestalten. Nach einer knappen Stunde erhöhte Fabio Hägl auf 3:0, bevor Maximilian Hensel kurze Zeit später noch einen vierten Treffer draufsetzte. So war es nur ein kleiner Schönheitsfleck, dass Tobias Ollert das Ergebnis aus Sicht des designierten Absteigers noch korrigierte. Und es sprach auch niemand davon, dass mit Stefan Rießenberger ein Schiedsrichter für die Partie eingeteilt wurde, der als Präsident des TSV Peißenberg ebenfalls einem Verein vorsteht, dessen erste Mannschaft mit in den Abstiegskampf der Kreisliga 1 verstrickt ist. Der Referee machte seine Sache so, wie man es von ihm gewohnt ist: souverän und gerecht. (Christian Heinrich)

Statistik

FC Bad Kohlgrub-A. 1 SV Polling 4

Tore: 0:1 (7.) Baumgartner, 0:2 (26.) Baumgartner, 0:3 (58.) Hägl, 0:4 (66.) Hensel, 1:4 (68.) T. Ollert. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.). Zuschauer: 120.