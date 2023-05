SV Polling: Wasserschlacht gegen Waldram endet mit gefühlter Niederlage

Von: Roland Halmel

Verheißungsvoller Start: Philipp Seligmann (im schwarzen Trikot) brachte Polling nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz zuvor hatte er die Latte getroffen. © halmel

Zum vierten Sieg in Folge reichte es für den SV Polling nicht. Im Nachholspiel der Kreisliga-Abstiegsrunde gegen die DJK Waldram blieb der SVP aber weiter unbesiegt.

Polling – Wobei: Das 3:3 (2:1) fühlte sich schon ein bisschen wie eine Niederlage an. „Das Ergebnis ist schwer zu verdauen, wir haben den Sieg hergeschenkt“, ärgerte sich SVP-Coach Michael Schöttl, nachdem seine Elf in der Schlussphase noch eine Zwei-Tore-Führung aus den Händen gegeben hatte.

Kein Wunder, dass die Pollinger nicht nur wegen des Dauerregens ziemlich bedröppelt und mit langen Gesichtern nach Spielschluss vom Platz schlichen, während die Gäste den Punkt bejubelten. „Leider sind wir mit den Chancen viel zu fahrlässig umgegangen“, monierte Schöttl.

Seine Mannschaft zeigte trotz der schwierigen Platzverhältnisse eine temporeiche und bärenstarke erste Hälfte. Die erste Möglichkeit ergab sich allerdings für die Gäste. In aussichtsreicher Position blieb der Ball, bevor es richtig gefährlich werden konnte, jedoch in einer Pfütze hängen. Danach ging es fast nur noch in Richtung DJK-Tor. Philipp Seligmann traf zunächst aber nur das Gestänge (5.). Nach einer Hackenvorlage von Max Baumgartner markierte er etwas später aber das 1:0 für die Hausherren (14.). Zweimal Baumgartner (19., 22.) und Philip Schöttl (23.), der den Ball an die Latte köpfte, verpassten es im Anschluss, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen glich Daniel Ettenhuber nach einer Ecke per Kopfball aus (27.). Das Spiel wurde in der Folge ausgeglichener. Baumgartner (28.) und Schöttl (38.) ließen Chancen zur neuerlichen Pollinger Führung aus. Dazwischen verhinderte aber auch SVP-Keeper Mathias Schuster gegen Luca Hensel einen möglichen Rückstand (29.). Kurz vor dem Wechsel durften die Pollinger erneut jubeln, als Baumgartner sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und zum 2:1 vollendete (44.).

In der zweiten Hälfte bestimmte der SVP weiter das Geschehen – und das zahlte sich schließlich aus. Nach einer Ecke beförderte Seligmann den Ball per Kopf in die Gefahrenzone, wo Fabian Berg bereitstand, um zum 3:1 einzuköpfen (59.). Praktisch aus dem Nichts kamen die Waldramer nach einem Patzer der Hausherren zum Anschlusstreffer. Einen Pollinger Fehlpass in der Bedrängnis nutzte Luca Faganello zum Anschlusstreffer (72.). Fast im Gegenzug traf Seligmann freistehend das Außennetz (75.). Der Chancenwucher sollte sich danach für die Hausherren rächen. Nach einer weiteren Ecke köpfte Johannes Gebel zum 3:3 ein (82.). „Das war nicht gut verteidigt“, ärgerte sich Schöttl, auch weil sein Team in der Nachspielzeit den „Lucky Punch“ durch Seligmann verpasste (90.+4). (Roland Halmel)

Statistik

SV Polling 3

DJK Waldram 3

Tore: 1:0 (14.) Seligmann, 1:1 (27.) Ettenhuber, 2:1 (44.) Baumgartner, 3:1 (58.) Berg, 3:2 (72.) Münster, 3:3 (82.) Gebel. Gelbe Karten: Polling 1, Waldram 1. Schiedsrichter: Tobias Wilka. Zuschauer: 70.