SV Polling: Klatsche zuhause gegen FC Real Kreuth - Huber und Mack machen den Unterschied

Von: Andreas Mayr

Gleich fällt das 4:0: Kreuths Torjäger Franz Huber tänzelt Pollings Torwart Mathias Schuster aus. © Mayr

Im Spiel gegen Real Kreuth war für die Kicker des SV Polling nichts zu holen. Auch dank Huber und Mack. Das Stürmer-Duo erzielte drei der vier Auswärtstreffer.

Polling – Für einen kleinen Scherz war Robert Färber dann doch zu haben. Das Spiel seiner Mannschaft bezeichnete er als „so wechselhaft wie das Wetter“ – und das hieß an diesem Aprilwochenende mit Schnee, Regen und Sonne etwas. Ansonsten glich die Laune aller Pollinger Kreisliga-Fußballer eher dem umgegrabenen Rasen: Und der war wenig ansehnlich. „War enttäuschend und ernüchternd“, sagt der SVP-Trainer nach der 0:4-Niederlage seiner Mannschaft gegen den FC Real Kreuth.

Wer nach Spielende im Vereinsheim saß, musste sich Sorgen um die Kabinen machen. Aus der Kreuther Umkleide schepperte und donnerte es gewaltig. Die Gäste besangen ihren Erfolg, mit dem sie sich an die Spitze des breiten Mittelfelds setzten. Gerne hätten die Pollinger auch den Anschluss an diesen Sektor der Kreisliga gepackt. Nun steht für Färber endgültig fest: Für den Rest der Saison geht es nur noch darum, drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Genügend Partien gegen Konkurrenten aus der Tabellenregion stehen noch aus.

Kreuth erwies sich keinesfalls als Übermacht, wie das am Anfang der Saison gewirkt hatte. „Spielerisch waren wir nicht die schlechtere Mannschaft“, hielt Robert Färber fest. Aber was zählt das schon bei diesem Ausgang? Im Duell mit Kreuth zeigte sich einmal mehr der Hauptunterschied zwischen beiden Klubs: Franz Hubert und Moritz Mack, Stürmer der Königlichen und in dieser Saison schon für 24 Treffer verantwortlich. „Die schießen zu zweit so viele wie wir alle“, sagt Färber. Das war nicht einmal eine Übertreibung, sondern die Realität. Der SV Polling steht im Moment bei 23 Toren.

Dreimal traf das Kreuther Sturmduo in Polling. „Wenn die eine Chance haben, ist das ein Tor. Das schaffen wir überhaupt nicht“, klagt Robert Färber. Er erinnert sich „aus dem Stand“ an vier Chancen ähnlicher Güte, bei denen sein Team leer ausging. Pollings Abschlussschwäche bleibt das Motiv der Saison. Der Coach vermisst bei seinen Mannen „Entschlossenheit und die Kaltschnäuzigkeit“. Das ist gewiss auch eine Frage der individuellen Klasse. Eine Reihe an Stammkräften saß auf der Ersatzbank, weil sie mit den Folgen von Krankheiten, darunter Corona-Infektionen, kämpft.

Zur Pollinger Pleite trug aber noch ein weiterer Faktor bei, der die Defensivarbeit betraf. Bei zwei Gegentoren (0:2 und 0:3) agierte der SVP-Verbund äußerst unglücklich, wenn nicht sogar „naiv“, wie Robert Färber es nannte. „Wenn du so leicht Tore weggibst, gewinnst du in der Kreisliga nichts.“ Zunächst führte ein Pressball von zwei Pollingern über einen Umweg zum Freistoß, den Moritz Mack versenkte. Später landete ein Pollinger Befreiungsschlag im Gesicht von Tobias Niederleitner und von dort direkt bei Torjäger Franz Huber. „Als Verteidiger bist du machtlos, wenn man sich gegenseitig die Bälle ans Schienbein schießt“, sagt Robert Färber. Die Viererkette hob er gar als besten Mannschaftsteil hervor, weil sie nicht so viel falsch gemacht hatte. Der frühe Rückstand durch Samir Yilmazer (14.) war nach einer starken Kombination über die linke Angriffsseite der Kreuther gefallen. Beim 4:0 steuerte Franz Huber alleine auf Torwart Matthias Schuster zu, als Polling seine Schleusen geöffnet hatte, um wenigstens ein Tor zu erzielen. Nicht einmal das gelang. (Andreas Mayr)

Statistik

SV Polling 0 FC Real Kreuth 4

Tore: 0:1 (14.) Yilmazer, 0:2 (41.) Mack, 0:3 (69.) Huber, 0:4 (71.) Huber. Gelbe Karten: Polling 1, Kreuth 0. Schiedsrichter: Valentin Schuster. Zuschauer: 120.