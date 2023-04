Huber nach Kantersieg in Sauerlach: „Vom Gegner bin ich ein bisschen enttäuscht“

Von: Christian Heinrich

SVP-Coach Hansi Huber war verwundert über die Leistung des TSV Sauerlach. © SVP

Der SV Polling siegt klar gegen den TSV Sauerlach. Die ganz schwache Leistung der Hausherren überraschen Coach Hansi Huber.

Polling – Am Ende zeigten sich die Pollinger Kicker noch gnädig und beließen es bei einem deutlichen 7:1 (4:0)-Erfolg beim TSV Sauerlach. Beschweren hätte sich im Münchner Vorort aber niemand dürfen, wenn das Resultat zweistellige Dimensionen angenommen hätte. Dass die Platzherren einen so desolaten Eindruck hinterließen, verwunderte auch Hansi Huber.

„Vom Gegner bin ich ein bisschen enttäuscht“, sagte der Pollinger Trainer. Von einem Team, das in der Abstiegsrunde C der Kreisliga um seine Existenz kämpft, hätte sich der Coach mehr Gegenwehr erwartet. Doch es kam über 90 Minuten so gut wie überhaupt nichts. „Die sind jedem Zweikampf aus dem Weg gegangen.“

SV Polling sorgt schon vor dem Gang in die Kabinen für klare Verhältnisse in Sauerlach

Seine eigene Mannschaft benötigte eine halbe Stunde, um sich zu vergewissern, ob sie sich nun gnädig mit den Sauerlachern erweisen oder ihnen eine heftige Abreibung verabreichen sollte. Mit dem 1:0 durch Felipe Creutzner fiel dann die Entscheidung für einen Kantersieg. Hatten die Pollinger bis dato das gegnerische Gehäuse erfolglos belagert, klingelte es bis zum Pausenpfiff noch drei Mal im Kasten des TSV. Fabio Hägl, Philip Schöttl und Fabian Berg sorgten bereits vor dem Gang in die Kabinen für klare Verhältnisse.

In diesem Kontext ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Fabian Berg und Philip Schöttl schnürten je einen Doppelpack, weshalb es nach einer Stunde bereits 6:0 für die Elf aus dem Klosterdorf stand. Danach erlahmten die Bemühungen der Pollinger ein wenig. Den Ehrentreffer durch einen Foulelfmeter von Ottavio Cosenza gestand Huber den Platzherren zu. „Da hat der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen Mitleid gehabt.“ Das letzte Wort hatte ohnehin wieder seine Mannschaft. Tobias Niederleitner schraubte das Ergebnis auf imponierendes 7:1. Die Abstiegsrunde kann auch mal schön sein. (hch)

Statistik

TSV Sauerlach 1 SV Polling 7

Tore: 0:1 (32.) Creutzner, 0:2 (37.) Hägl, 0:3 (40.) P. Schöttl, 0:4 (45.) Berg, 0:5 (56.) Berg, 0:6 (61.) P. Schöttl, 1:6 (69.) Cosenza (Elfmeter), 1:7 (82.) Niederleitner. Gelbe Karten: Sauerlach 2. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 80.