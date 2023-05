SV Polling feiert in Otterfing wichtigen Sieg in Maibaumwoche

Der SV Polling gewinnt in Otterfing. © Mike Megapix

Ihren Maibaum stellten die Pollinger zwar erst am Montag auf, für die Feier brachten sich die Fußballer bereits am Samstag in Stimmung.

Polling – Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg beim TSV Otterfing kam der SVP dem Klassenerhalt in der Kreisliga wieder einen markanten Schritt näher. „Wir können entspannt in das lange Wochenende starten“, freute sich Hansi Huber direkt nach dem Schlusspfiff über den dritten Sieg, der seiner Mannschaft in der Abstiegsrunde gelang.Von einem federleichten Tanz in den Mai wollte der Trainer jedoch nicht sprechen. Die Pollinger wussten, dass es ihnen der ehemalige Bezirksligist nicht so einfach machen würde, wie vor Wochenfrist der TSV Sauerlach beim 7:1. Otterfing hielt in einer kampfbetonten Auseinandersetzung mächtig dagegen, was nach vier Pleiten in der Qualifikationsserie dringend angeraten war.

Dass die Pollinger dem Druck, den die Platzherren über 90 Minuten ausübten, widerstanden, lag wohl auch ein bisschen an der Nachtwache, die die Kicker unter der Woche für ihren Maibaum geschoben haben. So waren die Sinne geschärft für die Aufgabe gegen den TSV Otterfing. „Wir haben es von Anfang bis Ende durchgezogen“, lobte Huber. Vor dem eigenen Gehäuse brannte denn auch gar nichts an.

Polling Coach Berg stolz auf „eingeschworenen Haufen“

Der Coach kann sich mittlerweile fast blind darauf verlassen, dass seine Mannschaft alles investiert, um die Existenz in der Kreisliga zu sichern. Fabian Berg hetzte extra nach Otterfing, obwohl er am Mittag bei einer Hochzeit eingeladen war. Auch dass Huber sein Team auf der einen oder anderen Position im Vergleich zur Partie gegen Sauerlach umstellen musste, hatte keinerlei Folgen. „Man merkt, dass wir ein eingeschworener Haufen sind.“

Weil es ansonsten nicht auffiel, dass der TSV Otterfing vor einem Jahr noch in der Bezirksliga gespielt hat, brachten die Pollinger auch die Führung aus der 36. Minute sicher über die Zeit. Es war die zweite echte Chance, nachdem Fabio Hägl zuvor das 1:0 auf dem Fuß gehabt hatte. Neun Minuten vor der Halbzeit traf Philip Schöttl nach einer Ecke mit einem Volley-Kunstschuss, wie alle zunächst annahmen. Hinterher klärte der ehrliche Schütze jedoch seine Bewunderer auf, dass er den Ball nur mit dem Knie erwischt hatte. „Wie er das Tor macht, ist letztlich egal“, so Huber. „Tor ist Tor.“ Da seine Kicker die langen Bälle der Otterfinger entschlossen abwehrten, brannte selbst nichts an, als Maximilian Baumgartner Mitte der zweiten Hälfte für zehn Minuten pausieren durfte. „Der Sieg war enorm wichtig“, so Huber. Zu den direkten Abstiegsplätzen hat seine Elf inzwischen einen Puffer aufbauen können. (hch)