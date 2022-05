Der Zuverlässige: Fabian Faltermeier ist mehr als nur die Nummer zwei im Tor des SV Polling

Von: Christian Heinrich

Fabian Faltermeier (24) war schon immer davon fasziniert, die Torhüterposition zu bekleiden.

Fabian Faltermeier springt bei SV Polling ein, wenn er gebraucht wird. Außerdem ist er auch als Trainer in der Jugend engagiert.

Polling – Die Watschn, die einst Franz Beckenbauer in seiner Kindheit von einem Sechziger erhielt, hört man noch heute über Giesing schallen. Genauso schicksalsträchtig, aber weniger prominent, war jener Fauxpas, den sich einst der TSV Peißenberg mit Fabian Faltermeier leistete. Als er im Alter von sieben Jahren im Verein seines Heimatortes vorspielte, schickten die Trainer ihn wieder weg, weil es keinen Platz mehr für ihn in der Mannschaft gab.

Da der Bub aber Fußball spielen wollte, ging er zum SV Polling, wo man ihn mit offenen Armen willkommen hieß.

Es ist nicht bekannt, ob sie in den vergangenen Jahren in Peißenberg darüber gegrübelt haben, ob es die richtige Entscheidung war, Faltermeier wieder wegzuschicken. Für den SV Polling hat es sich jedenfalls gelohnt, auf den kleinen Knirps gesetzt zu haben, der von Anfang an ins Tor musste. „Die Trainer haben gleich erkannt, dass ich nicht das Talent auf dem Feld bin“, erinnert sich der heute 24-Jährige an seine steinigen Anfänge.

Stattdessen brachte er es in all den Jahren zu einem Keeper, auf den besonders in Notsituationen Verlass ist. Als bei Torhüter-Kollege Mathias Schuster in der Kreisliga-Partie gegen den TuS Holzkirchen II die Achillessehne riss, sprang Faltermeier für ihn ein und hütet seitdem mit Bravour den Kasten. So selbstverständlich war das nicht, befand sich der SVP zum damaligen Zeitpunkt noch in Abstiegsgefahr. Aber gerade für so eine Situation brachte Faltermeier die richtige Berufsauffassung mit. „Es hat mich immer gereizt, Torhüter zu sein“, erklärt er. „Du kannst der Held oder der Depp sein.“

Vor den letzten beiden Saisonspielen – am Sonntag zu Hause gegen den TSV Sauerlach und am Wochenende darauf gegen den TSV Murnau – hoffen sie nicht nur in Polling, dass der gelernte Heizungsbauer den Heldenstatus einnimmt. Mit einer tadellosen Leistung gegen Sauerlach könnte Faltermeier vor allem dem TSV Peißenberg einen großen Gefallen erweisen, der ihn einst verschmäht hat. „Ich glaube, dass sie uns die Daumen drücken“, ist sich der Keeper sicher, dass an diesem Sonntag so mancher Kicker aus der ehemaligen Bergarbeitergemeinde ins Klosterdorf kommen wird, denn der TSV ist spielfrei.

Allerdings sollte den Peißenbergern bewusst sein, dass er nicht zum Nulltarif seinen Kasten bewacht. „Wenn wir es schaffen sollten und Sauerlach besiegen, sollten die uns dann schon das eine oder andere Kaltgetränk spendieren“, sagt er mit einem verschmitzten Schmunzeln. Wie hoch der Bierpreis in diesem Jahr ist, werden sie beim ASV Habach genau verfolgen. Mit einem Sieg über Murnau könnten Faltermeier und seine Pollinger auch dem ASV im Kampf um den Aufstieg richtig weiterhelfen. Der Torhüter macht deutlich: „Wir sollten unseren Fokus erst auf das Fußballspiel legen und uns erst danach über das Bier unterhalten.“

So gebietet es der allgemeine Anstand. Schließlich ist Faltermeier als Trainer der Pollinger B-Jugend auch Vorbild. Und dann gibt es für den Coach mit dem C-Schein auch noch seinen Onkel Oliver, der früher beim SV Raisting zwischen den Pfosten stand und der mit Argusaugen darüber wacht, was sein Neffe im Pollinger Gehäuse so vorzuweisen hat. „Weitgehend lobt er mich“, sagt Fabian Faltermeier. Was sollte er auch kritisieren? Das Vorbild seines Neffen heißt Manuel Neuer. Seine Torwart-Trainer sind Fabian von Bülow und der direkter Rivale um den Platz im Pollinger Kasten, Mathias Schuster – wenn der mal nicht gerade verletzt ist. „Er ist einer der besten Torhüter in der Umgebung“, ist er froh, dass er mit Schuster trainieren und von ihm lernen darf. Faltermeier hat sich einiges von ihm abgeschaut. Zum Glück für den SVP, der einen Keeper hat, auf den er sich verlassen kann.