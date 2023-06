SV-Pollings-Vereinslegende wird 70: Helmut Karg feiert mit Familie und SVP-Fußballer

Von: Andreas Mayr

Seinen 70. Geburtstag feiert Helmut Karg mit der Familie sowie mit den Pollinger Fußballern. © andreas mayr

Helmut Karg ist für seine Leidenschaft für den Fußball als Vereinslegende beim SV Polling bekannt. Jetzt feiert er seinen 70. Geburtstag.

Polling – Am Sportplatz in Polling grüßen sie Helmut Karg folgendermaßen: „Servus, Ex-Präsi“ sagen die Pollinger. Niemand wird vergessen, was der Mann für die Fußballer getan hat. Dafür sorgt allein schon das prächtige Vereinsheim, das manche für das schönste der Gegend halten. Zwei Stockwerke samt Gastronomie und Balkon, der gleichermaßen Biergarten und Tribüne ist und manchmal auch der Sammelplatz bei Regen.

Nun ist es nicht so, dass Helmut Karg das Haus alleine hochgezogen hätte. Lob teilt er gerne. Elvira Hutter, die Vorsitzende des Hauptvereins, und ihr Mann Oli Heinrich hielten die Kosten im Rahmen. Der Millionenbau blieb ein Ein-Millionen-Euro-Bau – und überschritt die Grenze nicht. Aber natürlich ist das Vereinsheim so etwas wie Kargs Vermächtnis, das er gern an die nächsten Generationen übergibt.

In seiner Zeit im Bauausschuss hat er die Pläne vorangetrieben. Den Panoramabalkon gibt es nur, weil Karg ihn wollte und ihm kurzfristig noch auffiel, dass er bei den finalen Skizzen fehlte. „Heimlicher Bauleiter“ nennt er sich scherzhaft. Jeden Tag besuchte er die Baustelle. „Bis zum letzten Stein“, wie er sagt.

Helmut Karg feiert Geburtstag im Kreis der Fußballer – 20 Jahre Abteilungsleiter auf dem Buckel

Demnächst steigt wieder ein großes Fest am Vereinsgelände. Es ist Sommerpause, fußballfreie Zeit – und die fällt praktischerweise stets auf den Geburtstag von Helmut Karg, zusammengerechnet 20 Jahre Abteilungsleiter der Fußballer. An diesem Mittwoch wird er 70 Jahre alt – und feiert standesgemäß gleich dreimal. Erst im kleinen Rahmen mit der Familie. Dann beim „Klosterwirt“ mit Verwandtschaft und Freunden.

Und zuletzt im Kreis der Fußballer. Er wird dann wieder das eine oder andere Fass Bier anzapfen, so gehört sich das in Polling. Selbst mit 70 Jahren sagt Helmut Karg: „Da geht’s noch immer rund, das weiß ich schon. Ich bin a bisserl a Feierbiest“ – und ein Mann mit ausgezeichnetem Humor. Was er sich wünscht, wo er doch schon alles hat, Frau, Tochter, Enkel, Vereinsheim? „Dass ich nicht mehr Abteilungsleiter ,Fußball’ machen muss“, scherzt Helmut Karg.

Karg kommt immer wieder zum SV Polling zurück: „Ich bin ein rettender Engel“

Als er in Pension ging, 2015, hat er wieder einspringen müssen. Obwohl er doch sechs Jahre davor das Amt abgegeben hatte. Dieses Motiv wiederholt sich verlässlich über die Jahrzehnte: Helmut Karg, der Feuerwehrmann für alle kleinen und großen Einsätze. „Ich bin ein rettender Engel“, witzelt der Jubilar.

Manchmal kommt’s vor, dass ihn ein Jugendtrainer anruft, 30 Minuten vor dem Training, weil er’s nicht pünktlich schafft. Karg fährt dann hoch zum Sportgelände Jakobsee und zeigt den Kindern, was er noch kann. In seiner Glanzzeit galt Karg als einer der besten Trickser des Oberlands, der aber auch im Tor stehen konnte.

Kein Wunder bei seinen Vorbildern: Detlev Szymanek, Rechtsaußen und ein verrückter Hund mit genialer Technik, sowie Roland Wabra, Torwartlegende beim 1. FC Nürnberg, seiner ersten großen Liebe im deutschen Profifußball. Neben den Clubberern hält er zum FC Bayern, weil er findet, dass sich jeder in München und Umland für eine der beiden Farben entscheiden muss: Rot oder Blau. Gar nicht leiden kann er, wenn etwa im Sportheim die Burschen im Dortmund-Dress auftauchen.

Als „geborener Fußballer“ ist Karg mit 70 Jahren immer noch am Sport interessiert

Über allen thront freilich der SVP. Bei manchem Hardcore-Fußballer erkaltet die Liebe im Alter. Bei Helmut Karg tanzen die Emotionen noch immer Rodeo, wenn er sich zum Sportplatz aufmacht. „Ich komme immer mit Freude an den Platz, und manchmal gehe ich im Groll“, witzelt er. Wie es sein kann, dass einen der Sport noch mit 70 so bewegt, will man wissen. Eine Antwort weiß Helmut Karg nicht. Außer dass er eben ein „geborener Fußballer“ sei, ein notorisch schlechter Verlierer in seiner aktiven Zeit noch dazu und ein lautstarker Anführer.

In Polling hat er praktisch jedes Amt, jede Aufgabe einmal durchgespielt. Mit 17 verpflichtete man ihn als Schriftführer. Als Aktiver sprang er als Trainer der Ersten ein, als man Rainer Paulus mitten in der Saison entließ – auf Platz eins wohlgemerkt. Neuerdings haben ihn die Pollinger zum Greenkeeper befördert, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Doch seit er in Rente ist, seit 2015, hat er ja die Zeit, sagen sie und sagt er.

SV Polling wartet auf nächsten Fußballer aus der Karg-Familie

Längst heißt es bei den Kargs: „Erst kommt die Familie, dann der Fußball.“ Früher war es umgekehrt. Wie die Enkelkinder auf die Welt kamen, tauschten er und seine Frau Gertrud mit der Tochter die Häuser. Damit die Enkel (ein Mädchen mit neun und ein Bub mit vier Jahren) einen großen Garten zum Spielen haben. Längst steht dort ein Fußballtor. Es wäre mal wieder Zeit für einen Fußballer aus der Familie Karg.

Wobei Helmut Karg selbst sehr froh war über seine Tochter. „Gott sei Dank hab ich eine Martina und keinen Martin bekommen“, sagt er. „Die armen Buam werden an ihren Vätern gemessen.“ Miterlebt hat er das oft genug, wie überambitionierte Papas ihre Kleinen vom Spielfeldrand dirigierten. Einmal ist er eingeschritten, weil ihm der Bub so leid tat. „Was bist denn du für ein Vater?“, soll er gesagt haben. Danach schrie der Mann nicht mehr auf seinen Sohn ein. (Andreas Mayr)