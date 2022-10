Verbessert in der zweiten Halbzeit: SV Polling erkämpft sich nach Rückstand in Pöcking ein Remis

Von: Roland Halmel

Erneut Grund zum Jubeln: Maxi Baumgartner bereitete das entscheidende Tor selbst vor. © Rabuser

Der SV Polling hat sich dank eines Last-Minute-Treffers in der Kreisliga rehabilitiert. Gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Pöcking holte der SVP einen Punkt.

Polling – Im Hinspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen verspielte der SV Polling noch eine Führung. Im zweiten Duell mit dem Bezirksliga-Absteiger holte der SVP nun sogar einen Rückstand auf. Am Starnberger See erkämpfte sich die Mannschaft vom Trainergespann Michael Schöttl und Hansi Huber einen Punkt. Nach dem 2:7-Debakel zuletzt gegen Peißenberg fühlte sich das 2:2 ein klein wenig wie ein Erfolg an.

„Nach dem Gegentreffer in der ersten Hälfte waren wir wieder verunsichert, aber nach der Pause haben wir uns gesammelt und die Grundtugenden gezeigt“, lobte Schöttl den Kampf, Biss und Einsatz seiner Truppe. „Das müssen wir aus dem Spiel mitnehmen: Wenn die Basics stimmen, können wir auch etwas holen.“

Die Devise der Pollinger auf dem Kunstrasenplatz in Pöcking hieß zunächst, hinten dicht zu machen. Das gelang auf dem ungewohnten Untergrund ganz gut. „Der kleine Platz kam uns durchaus zu Gute“, sagte Schöttl zur Anfangsphase, in der die Gäste hin und wieder auch versuchten, offensiv Akzente zu setzen. Ein Standard bescherte den Pollingern dann auch die Führung. Eine Ecke von Max Baumgartner beförderte Sebastian Gößl (11.) ins Tor. Der Ball traf dabei auch noch Leopold Anzill von den Hausherren, der beim 1:0 des SVP als Eigentorschütze geführt wurde. „Er stand aber hinter der Linie“, warb Schöttl für seinen Kapitän als Torschütze.

SVP-Angreifer Max Hensel trifft zum Ausgleich nach Baumgartner-Vorlage

Die Freude über den Treffer währte nicht lange. Ein Steckpass der Pöckinger landete bei Mittelstürmer Clemens Link (22.), der alleine auf Benedikt Karl zulief und den SVP-Keeper zum 1:1 überwand. „Dann begann es im Kopf wieder zu rattern“, beschrieb Schöttl. Sein Team war verunsichert, die Hausherren wussten das zu nutzen. Bei einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld wähnte der SV Polling Josef Hartmann im Abseits. Der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen, sodass er unbedrängt das 2:1 (35.) für die Pöckinger erzielen konnte.

In der Kabine machte das Trainergespann dem Team deutlich, dass es noch eine Schippe drauflegen muss. Das nahmen sich die Pollinger zu Herzen. Während die Hausherren versuchten, ihre Führung zu verwalten, erhöhte der SVP in der zunehmend hektischer werdenden Partie den Druck. Baumgartner (75.) verpasste den Ausgleich noch knapp. Kurz vor Schluss lieferte er dafür aber die Vorlage. Sein Zuspiel versenkte Max Hensel (87.) zum verdienten 2:2-Endstand. (rh)