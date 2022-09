SV Polling bekommt Trainingsleistungen nicht auf den Platz - „Da ist im Kopf ein Knoten“

Von: Andreas Mayr

Beim SV Polling läuft es nicht rund. Bisher konnte der Kreisligist seine Qualität noch nicht unter Beweis stellen. Ein alter Bekannter soll dabei helfen.

Polling – Hilfe holte sich Hans-Georg Huber aus Unterhaching. Dort, beim Viertligisten, gehört Steffen Galm zum Führungszirkel. Er ist Hubers früherer Trainer in Murnau, den sie beim TSV auch mal den „Heiler von Murnau“ nannten, weil der Heilpraktiker ein Team mit weniger Talent zum souveränen Klassenerhalt geführt hat. Über Galm sagt Huber: „Einer meiner besten Trainer.“

Kein Wunder, schließlich kam Galm aus dem Profibereich und ging dort wieder zurück. Seit einigen Jahren hilft er der SpVgg Unterhaching in sämtlichen sportlichen Fragen, entwickelt Spieler weiter, solche Dinge. Galms Ratschläge hörte Huber gerne.

Der Mann hat so manchen Abstiegskampf bewältigt zwischen Dritter Liga und Kreisliga. „Bei denen oben ist es nicht anders“, sagt der Coach des SV Polling. Ein Rezept reichte der Franke weiter: den Weg der kleinen Schritte. „Von heute auf morgen wird es nicht gehen“, sagt Huber. Losstapfen möchten die Pollinger an diesem Sonntag (14 Uhr) gegen Münsing.

Die Bilanz der Pollinger faucht einen derzeit böse an: fünf Spiele, null Siege, 22 Gegentore. „Von vorne bis hinten ist der Wurm drin“, sagt Huber. Bei all den Schlachten, die sie im Kampf um den Ligaerhalt geschlagen haben in den vergangenen Jahren: Fünf Niederlagen in Serie hatten sie noch nie, betont Michael Schöttl, gemeinsam mit dem Uffinger Huber Trainer des Kreisligisten. „Das ist eine neue Situation“, sagt Schöttl.

Mit einer Frage quälen sich beide herum, weil sie zum Notausgang weist: Wie in aller Welt konnte es so weit kommen? Die Reise führt an den ersten Spieltag zurück, zum Derby gegen den TSV Peißenberg. Das Spiel verschusselten die Pollinger, nach guter Vorbereitung, nämlich 3:4. „Das hat den Schalter umgelegt“, sagt Hansi Huber. Er ist ja vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen aus der Landesliga gekommen, weil der SVP eine eingespielte Truppe stellt, die noch dazu „Bock hat, was zu reißen“. Nie hätte er glauben können, dass 90 Minuten allein solche Wirkkräfte entfalten können. „In meinen kühnsten Träumen nicht.“

Die unglückliche Niederlage löste eine mentale Blockade mit Folgen auf allen Ebenen auf. Verteidigen kriegen sie gar nicht mehr hin. Vor dem eigenen Tor verliert Polling regelmäßig die Zuordnung, lässt Abpraller zu. „Immer das gleiche Muster“, klagt Schöttl. Die Gegner freuen sich, weil sie mit irrsinnig hohen Trefferquoten zu leichten Erfolgen kommen. „80 bis 90 Prozent der Schüsse sind drin“, schätzt Schöttl. Zweites Kernthema: Trainings- und Spielleistung divergieren grob. Zweikampfverhalten, Erobern von „zweiten Bällen“, eng am Mann stehen – üben sie alles wöchentlich. Im Wettkampf sorgt irgendein Fluch dafür, dass die Pollinger diese Tugenden ablegen. „Da ist im Kopf ein Knoten“, sagt Huber. Diese Krankheit hat nun auch den Angriff befallen, zweimal in Folge blieb Polling ohne Tor. Man könnte das auch charmant wie ironisch formulieren: Schlimmer geht’s wirklich nimmer.

Noch resigniert in Polling niemand. Sein neuer Job mache Spaß, betont Huber, „wenn die Wochenenden nicht wären“, scherzt er. Nach ein paar Wochen Eingewöhnung haben sich die zwei Trainer gefunden, wechseln sich mit der Gestaltung der Einheiten ab. Trotz ihres eher jungen Alters habe es an der Akzeptanz nicht gefehlt, sagt Schöttl. Und auch die Laune passt noch beim Letzten der Kreisliga-Gruppe 2. Am spielfreien Wochenende feierten sie einen 30. Geburtstag, zuletzt veranstalteten sie ein internes Beer-Pong-Turnier und im Training am Dienstag ließ Huber ein Tragl ausspielen. „Wir schauen, dass die Stimmung nicht kippt.“ Bei ihrem Neustart hilft der neue Modus. Wo Klubs früher nach so einem Horrostart um den Klassenerhalt fürchteten, bietet sich im Frühjahr eine neue Chance zum Ausbügeln.

Platz drei als Saisonziel begraben sie zwar nun, dafür lastet noch wenig Druck auf der Mannschaft. „Unbedingt gewinnen müssen wir noch nicht“, sagt Huber. „Das erste Ziel ist, die Defensive zu festigen.“ Auch Kollege Schöttl – wohlwissend um die Vorzüge des neuen Systems – sagt: „Es ist noch alles drin.“ Die Pollinger dürfen bloß den Kipppunkt nicht verpassen. Diese Verantwortung reichen die Trainer an ihre Kicker weiter. Nun müsse sich jeder Spieler fragen: „Gebe ich mehr Gas oder resigniere ich“, sagt Schöttl.

Assistent Huber spricht die Führungskräfte an, von denen der SVP genug hat. Namen wie Niederleitner, Mayr, Seligmann nennt der Coach. Genauso Maximilian Baumgartner, der immer mit bestem Beispiel voran marschiert. Und dann ist da noch Sebastian Gößl, der Kapitän, der sich nach Verletzung in Form spielt. Zum ersten Mal hat Huber den Eindruck, dass er wieder „zu 100 Prozent einsetzbar ist“. Wenn das kein erstes Zeichen der Hoffnung ist.