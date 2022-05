Verstand siegt über Herz: Robert Färber hört beim SV Polling auf

Von: Christian Heinrich

„Ich muss die Akkus aufladen“: Robert Färber nimmt sich eine Auszeit vom Trainer-Dasein. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Einen schöneren Abschied konnte sich Robert Färber nicht vorstellen. Bevor der Trainer den SV Polling am Ende der Saison verlässt, hat er am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Murnau seinen großen Bahnhof.

Polling – „Das wird ein Highlight“, freut er sich auf die Auseinandersetzung mit dem Aufstiegsanwärter aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

In den vergangenen Wochen hat der Coach dafür gesorgt, dass er seinen Ausstand mit der angebrachten bayerischen Bierruhe feiern kann. Seine Mannschaft hat den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 längst geschafft und plant schon für die kommende Saison. Co-Trainer Michael Schöttl wird dem Sportverein auf jeden Fall erhalten bleiben.

„Ich werde in ein Sabbatjahr gehen“, kündigte Färber nach der Partie am vergangenen Sonntag gegen den TSV Sauerlach an, sich zunächst auf unbestimmte Zeit vom Fußball zurückzuziehen. Der Übungsleiter hatte bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass die vergangenen zwei Pandemie-Jahre ihn unheimlich viel Substanz gekostet haben. Trotzdem fiel ihm die Entscheidung schwer. „Der Verein und die Jungs sind mir ans Herz gewachsen“, stellte er klar, dass sich während seiner dreijährigen Amtszeit eine echte Beziehung zwischen ihm und dem SV Polling entwickelt hat, die weit über das Geschäftsmäßige hinausging.

„Es war eine super Zeit“, schwärmt er. Natürlich stellt sich die Frage, warum Färber ausgerechnet einen Klub verlässt, wo er sich wohl und wie zu Hause fühlt. Als der Trainer auf seine innere Stimme hörte, hat er jedoch festgestellt, dass er selber nicht mehr die Voraussetzungen erfüllte, um so in Polling zu arbeiten, wie er es selbst von sich erwartet. „Ich habe nicht mehr das Feuer, die Motivation“, räumte er ein. Seit nunmehr 45 Jahren ist er im Fußball tätig – erst als Spieler, dann als Trainer. Einmal kommt dann die Zeit, um loszulassen.

Färber hat sich seine Gedanken gemacht, wenn er auf dem Golfplatz von Lechbruck seine Bälle geschlagen hat. Als er über sein Leben als Fußball-Trainer reflektierte, erkannt er, dass er nicht immer alles in seiner Karriere richtig gemacht hat. „Man muss auch aus seinen Fehlern lernen“, lautete eine wichtige Erkenntnis. Der Coach hat in Raisting und beim SC Pöcking-Possenhofen gearbeitet, wo er Vieles bewirkt und erreicht hat. Allerdings stellte er bei nüchterner Betrachtung fest, dass ihm hin und wieder die letzte Konsequenz fehlte, ein Engagement zu beenden, wenn es angebracht war. „Ich habe bei dem einen oder anderen Verein den richtigen Zeitpunkt verpasst“, gibt er zu.

Das passiert ihm beim SV Polling nicht mehr, was sie im Klosterdorf sicherlich ungemein bedauern werden. Nicht nur, weil sie jetzt einen Trainer finden müssen, der Färbers Arbeit fortführt, sondern auch einen echten Freund verlieren. „Ich muss die Akkus aufladen“, versichert der Coach, dass es wirklich nicht anders geht.

Die Option, trotz aller Bedenken beim Kreisligisten in ein weiteres Jahr zu gehen, hat er selbstverständlich durchgespielt. Er hat sich jedoch gefragt, ob er es dann verantworten kann, von heute auf morgen aufzuhören, wenn er spürt, dass es wirklich nicht mehr geht.

„Es ist nicht meine Art, einen Verein in der Saison stehen zu lassen“, stellte er klar, dass er Grundsätze besitzt, von denen er nicht abweichen kann. Am Ende siegte der Verstand über das Herz. Irgendwann wird Färber sicherlich mit frischer Kraft zurückkommen. Und Polling ist auch nicht aus der Welt. Dass er seine Mannschaft nach seinem Abschied ab und zu bei ihren Heimspielen besuchen wird, versteht sich von selbst. Dafür ist zwischen ihm und dem SV Polling einfach zu viel gewachsen. (Christian Heinrich)