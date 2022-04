SV Polling: Nach Sprunggelenksbruch - Saison für Kapitän Sebastian Gößl vorzeitig beendet

Von: Andreas Mayr

Teilen

Unfreiwillig auf der Bank: Sebastian Gößl kann die restlichen Spiele seiner Pollinger in der Kreisliga nur noch als Zuschauer verfolgen. Erst kommende Saison wird der 29-jährige Kapitän des SVP wieder auflaufen können. © mayr

Bitter. Sebastian Gößl bricht sich im Training das linke Sprunggelenk. Damit wird der Kapitän des SV Pollings diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Polling – Der linke Fuß ist Sebastian Gößls starker. Manche sagen – halb im Scherz, halb aus Bewunderung, Zauberfuß dazu – weil er doch deutlich mehr Ballgefühl hat als andere. Noch nie hat die linke Klebe den Kapitän des SV Polling im Stich gelassen. Sebastian Gößl gehört beim Kreisligisten seit Jahren zu den Vielspielern. Ernsthaft verletzt hat er sich noch nie. Bis zu diesen letzten Minuten im Training am 5. April, einem Dienstagabend.

Kurz nach halb neun war’s. Zu dieser Zeit endet für gewöhnlich die Einheit. Die Schlussübung stand an, Überzahlspiel, drei Offensive gegen zwei Verteidiger. Gößl, der Mittelfeldmann, legte sich den Ball vor, blieb im Rasen hängen und hörte nur noch ein lautes Knacken. „Mir war klar, das ist etwas Schlimmeres.“ Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass Gößls Sprunggelenk gebrochen ist. Die Ärzte boten ihm noch am Abend eine Operation an, die erste seines Lebens. Um 21.30 Uhr schoben sie ihn in den OP-Saal. „Dann haben wir das schon einmal von der To-Do-Liste runter“, scherzt der Kapitän des SVP.

„Verletzungen gehören dazu. Jetzt hat es mich erwischt“

Wohl selten ist ein Fußballer so locker mit einer schweren Verletzung umgegangen wie Sebastian Gößl. Das hat Gründe. In 29 Jahren war er davon verschont geblieben. Gleichwohl weiß er: „Verletzungen gehören dazu. Jetzt hat es mich erwischt.“ Acht Schrauben und eine Platte montierten die Doktoren in seinem Sprunggelenk. Sie diagnostizierten einen „glatten Durchbruch“ – also nichts sonderlich Kompliziertes. „Glück im Unglück“ sagt Gößl dazu. Bereits in zwei Monaten, falls die Fraktur schnell verheilt, kann er seinen Fuß wieder voll belasten.

Die nächsten Wochen trägt Sebastian Gößl einen Stiefel, der das lädierte Gelenk stabilisiert. Die Schutzvorrichtung hält ihn aber nicht vom Fußballplatz fern. Mit Sicherheit werde er sich jedes Spiel anschauen, betont der Kapitän. Gegen Kreuth, Partie eins nach der Verletzung, sichtete man ihn schon beim Aufwärmen am Feld. „Ich hab’ sogar aufs Löwen-Spiel verzichtet“, witzelte der Fan des TSV 1860. Trotz der sportfreien Zeit möchte er so nahe wie möglich an der Mannschaft dran bleiben. Gößl überlegt sogar, die eine oder andere Trainingseinheit zu besuchen. Die Pollinger Fußballer können jede erdenkliche Hilfe brauchen – sei es nur eine mentale. „An ihm orientieren sich die anderen, er geht immer voran“, sagt Trainer Robert Färber.

„Er ist immer da, in jedem Training“

Nicht umsonst trägt Gößl unter ihm die Kapitänsbinde. Färber verweist auf dessen Trainingsfleiß. „Er ist immer da, in jedem Training.“ Im Grunde geht Gößl in allen erdenklichen Bereichen ab: als Gestalter, als Torschütze, als Antreiber, als Allrounder. Nach Michael Schöttl, der im Winter seine Karriere beendete, bricht der zweite Schlüsselspieler des SVP weg. „Eine Achse geht verloren“, merkt Färber an. Führungskräfte habe eine Mannschaft nicht viele. „Uns gehen ein bisserl die Typen ab. Das kann man nicht lernen“, betont der Coach.

Der Verletzte selbst glaubt aber an seine Kollegen. „Die Jungs werden das kompensieren.“ Auch wenn er einräumt, dass sein Ausfall „zur Unzeit“ kommt. Eine Reihe von Stammkräften ist nicht bei 100 Prozent, sie brauchen noch ein paar Wochen, um annähernd wieder in Topform zu kommen. Doch Sebastian Gößl betont: „Wir kriegen das alles hin.“ Den Teamgeist und die Geschlossenheit zählt er als großen Vorteil der Pollinger im Abstiegskampf auf.

Das zeigte sich am Tag nach seiner Verletzung. Er sei von Handy-Nachrichten mit Genesungswünschen erschlagen worden, erzählt er. Langeweile setzte so zu keinem Zeitpunkt ein, zumal der Marketing-Experte schon wieder von zuhause aus am Laptop arbeiten kann. Seine Rückkehr auf den Platz peilt Sebastian Gößl für den Sommer an, zur nächsten Saison dann. Eine weitere Motivation, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu packen. Denn in der Kreisklasse möchte Gößl natürlich nicht neu starten. (Andreas Mayr)