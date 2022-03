Ausgleich in letzter Minute: Geschwächte Pollinger erkämpfen Remis gegen Miesbach

Von: Christian Heinrich

Teilen

Viel Kampf, kein Sieger: Polling (in weißen Trikots, hier Felipe Creuzner) und Miesbach trennten sich remis. © halmel

Als Fabio Hägl in der letzten Minute den Ball nach einer Flanke mit der Brust annahm und dann volley vollendete, fiel Robert Färber ein Stein von Herzen.

Polling – „Wenn man so spät den Ausgleich schießt, ist man immer zufrieden“, räumte der Trainer des SV Polling nach dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den SV Miesbach ein. Dass das erste Spiel nach der langen Winterpause kein Selbstläufer werden würde, war dem Coach bewusst.

Die Pandemie hatte seinen Kader massiv geschwächt. Vier Kicker waren akut an Corona erkrankt, zwei weitere nach ihrer Genesung noch nicht richtig fit. Um die Lücken zu schließen, musste sich Färber bei seiner zweiten Mannschaft bedienen. Die zahlreichen Veränderungen sorgten dafür, dass es zunächst ziemlich knirschte. „Wir haben eine Zeit gebraucht, um in die Partie zu finden“, so Färber.

Erst nach einer guten Viertelstunde kamen die Platzherren so richtig in die Gänge. Maximilian Baumgartner besaß die erste Chance nach einem Konter. Aber auch die Gäste, die bisher nur optisch überlegen waren, kamen zu Chancen. Pollings Keeper Mathias Schuster hatte Glück, als der Distanzschuss eines Miesbachers nur das Quergebälk touchierte. Es dauerte dann bis kurz nach der Pause, ehe den Miesbachern die Führung gelang. Felix Scherer profitierte bei seinem Treffer davon, dass nach einem Einwurf für kurze Zeit die Zuordnung in der Pollinger Abwehr nicht stimmte. Nach dem Rückstand hatten die Gastgeber Glück, dass nicht gleich das 0:2 folgte. Im letzten Moment konnten die Pollinger auf der Linie klären.

Diese Aktion rief endgültig die Widerstandsgeister bei den Platzherren wach. In den letzten Minuten probierte der SVP alles, um noch den Ausgleich zu schießen. „Wir haben alles nach vorn geworfen“, berichtete Färber. Am Ende wurde seine Mannschaft für ihren Einsatz belohnt. Ein Fehler im Spielaufbau der Miesbacher verhalf Hägl zu einem ganz wichtigen Treffer, der im Kampf um den Klassenerhalt noch eine ganze Menge wert sein kann, sollte die Pandemie weiterhin seinem Team massive Probleme bereiten. „Ich hoffe, dass sich die personelle Situation entspannt“, so Färber. (Christian Heinrich)

SV Polling 1 SV Miesbach 1

Tore: 0:1 (52.) Scherer, 1:1 (90.) Hägl. Gelbe Karten: Polling 3, Miesbach 0. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 100.