SV Polling: Coach Färber nach Ohlstadt-Pleite: „Englische Woche war zu viel für uns“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der Blick geht nach unten: Die Pollinger (in weißen Trikots, hier Philipp Seligmann am Ball) müssen sich nach der Pleite in Ohlstadt weiter auf das Geschehen in der Abstiegszone konzentrieren. © rabuser

Im Duell der Tabellennachbarn der Kreisliga 1 Zugspitze ging der SV Polling im Nachholspiel beim SV Ohlstadt mit 1:5 baden.

Ohlstadt – Im Prinzip stand das Ergebnis genau entgegengesetzt zu dem, was sie es sich beim SV Polling erhofft hatten. Nämlich weiteren Zugewinn beim munteren Punktesammeln für den Klassenerhalt in der Kreisliga 1. Unterm Strich stand eine ausgemachte Watschn in Form einer 1:5 (0:3)-Niederlage beim Tabellennachbarn SV Ohlstadt. So müssen Trainer Robert Färber und seine Mannschaft weiter um den direkten Ligaverbleib kämpfen.

Färber suchte nach Schlusspfiff weder nach Ausflüchten, noch wollte er bei seiner Analyse ins Detail gehen. Vielmehr nahm er sein von Ausfällen gepeinigtes Team ob der starken Belastung in Schutz. „Wir hatten keinen Dampf, keine Spritzigkeit. Die englische Woche war zu viel für uns.“ Zu sehr sei das Match gegen Holzkirchen am vergangenen Sonntag an die Substanz des Kollektivs gegangen.

SV Polling-Trainer Robert Färber: „Wir hatten keinen Dampf, keine Spritzigkeit“

Angesichts dieser Umstände schlugen sich die Pollinger ohnedies wacker. Sie hatten die beiden ersten Torannäherungen und mit Maximilian Baumgartners Schuss aus spitzem Winkel, den SVO-Keeper Seraphin Glaßner toll aus der langen Torecke fischte, auch eine Top-Möglichkeit. Auf der anderen Seite bestachen die Ohlstädter durch eine gnadenlose Effizienz. Für die gastgebenden Kicker hatte das Fußballjahr mit Niederlagen gegen Habach, Miesbach und Kreuth alles andere als gut begonnen und war mit dem eigenen Anspruch nicht in Einklang zu bringen. Erst zuletzt in Bad Kohlgrub gelang ein schmuckloser Arbeitssieg. Doch diesmal war alles ganz anders. Maxi Schwinghammer verwertete den ersten gelungenen Spielzug aus zentraler Position (11.), weil Pollings Defensive bei der Hereingabe von Andreas Wunder generös Räume nahe des eigenen Gehäuses preisgab. Nach Wunders Eckball schraubte sich dann Florian Weber in den Ball. Ein Defensivmann, der erst seit der Winterpause dem Kreisligateam angehört. Als dann SVO-Keeper Glaßner mit Feuereifer Felipe Creutzner entgegeneilte und damit die brenzlige Situation bereinigte, war es um die Gäste geschehen. Schwinghammer präsentierte sich nach Simon Nutzingers Lattenschlenzer als gewiefter Zweitverwerter – es stand damit 3:0, gleichzeitig der Pausenstand.

Es gab einen kurzen Hoffnungsschimmer für die Pollinger, als Tobias Meier nach seiner Hereinnahme nach einem abgewehrten Standard bei der neuerlichen Hereingabe am langen Pfosten zur Stelle war (52.). Doch entpuppte sich das 1:3 als das berüchtigte Strohfeuer. Auch, weil Maximilian Hensel einen Freistoß knapp neben den Pfosten setze. Schwinghammer – wer auch sonst an diesem Abend – machte nach Chip-Pass von Bernhard Kurz mit dem 4:1 den Deckel drauf (71.), Tobi Reißl sorgte mit seinem Treffer für den 5:1-Endstand (80.).. „Wir sind überrollt worden, Ohlstadt war viel bissiger“, räumte Pollings Coach Färber ein. Jetzt heißt es: Wunden lecken und am morgigen Samstag in Waldram „noch einmal beißen“, so Färber. (Oliver Rabuser)