Willi Link wird Trainer beim SV-Polling – Horst Pohlus und Alex Meier bleiben dem SVP erhalten

Von: Roland Halmel

Teilen

Mit Willi Link (m.) holt sich der SVP einen erfahrenen Mann an den Jakobsee. © SV Polling

Für das Trainerduo Michael Schöttl und Hansi Huber hat der SV Polling Willi Link als Nachfolger gefunden. Alex Meier übernimmt die zweite Mannschaft.

Polling – Nachdem der Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft war, trennten sich beim SV Polling die Wege vom Trainergespann Michael Schöttl und Hansi Huber. „Bei beiden möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die geleistete Arbeit und das Engagement bedanken“, erklärte SVP-Fußballerchef Christian Timmermann, der drei Wochen nach dem letzten Saisonspiel einen Nachfolger für das Trainerduo präsentierte.

Willi Link, der in der Region kein Unbekannter ist, übernimmt die erste Pollinger Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Kreisliga 2 auf mehrere Landkreisgegner treffen wird.

Link coachte in der Saison 2011/12 den BSC Oberhausen als dieser noch in der Bezirksliga spielte. Danach war er drei Jahre beim TSV Murnau, ehe er im Anschluss zum Lenggrieser SC wechselte. Zuletzt trainierte Link bis zum Sommer 2022 zwei Spielzeiten lang den Kreisklassisten TSV Benediktbeuern. „Mit Willi kommt ein sehr erfahrener und gut ausgebildeter Übungsleiter an den Jakobsee“, so Timmermann.

Willi Link und SV Polling waren sich schnell einig – Besuchte bereits einige Heimspiele

Link verfolgte in der vergangenen Saison bereits einige Heimspiele der Pollinger und konnte sich dabei ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort und dem Team machen. „In den Gesprächen haben wir festgestellt, dass sich unsere Ansichten und Ziele decken, sodass wir eigentlich sofort eine Einigung gefunden haben“, so Timmermann, der mit dem Verlauf der Verhandlungen sehr zufrieden ist.

„Wir sind sehr positiv gestimmt, dass Willi einen Weiterentwicklungsschritt in der Mannschaft starten kann und wir eine positive Saison spielen werden“, so Timmermann.

Horst Pohlus bleibt Betreuer – Ehemaliger A-Jugend-Trainer Alex Meier übernimmt SVP-Reserve

Unterstützt wird Link wie schon das Trainerteam zuvor von Horst Pohlus als Betreuer. „Horst übt diese Tätigkeit seit Jahren höchst engagiert aus und nimmt dem Übungsleiter sehr viele Aufgaben ab“, berichtete Timmermann, der zudem auch gleich noch einen Nachfolger für das Duo präsentierte, das zuletzt die zweite Mannschaft betreute. Für Bodo Berger und Herbert Schuster, die ebenfalls aufgehört haben, übernimmt Alex Meier die SVP-Reserve.

„Alex fungierte bis Ende der Saison 2021/22 noch als Übungsleiter für die A-Jugend. Er kennt also den Verein und die Mannschaft bestens. Gemeinsam mit ihm wollen wir an die erfolgreiche Zeit aus der Vorrunde der vergangenen Saison anknüpfen“, so Timmermann. Trainingsauftakt bei den Pollingern für die kommende Spielzeit ist am Montag, 3. Juli. (Roland Halmel)